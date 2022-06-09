İlk şubesini 2002 yılında İzmir’de açarak sektöre giren ilk kahve zincirlerinden olan Gönül Kahvesi bugün 87 şubeye ulaşmış durumda. Tüketicilerin kahve tutkusundan cesaret alan şirket yıl sonuna kadar 8-10 şube daha açacak. Şirket 2023 yılında ise 20 yeni şube açmayı planlıyor.

Son yıllarda tüketicilerin kahve tutkusuna bağlı olarak kahve zincirleri de büyüyor. Hatta kahve zincirleri için perakendenin en hızlı büyüyen alanı demek de yanlış olmaz. Gönül Kahvesi ise yabancı kahve zincirleri Türkiye’ye gelmeden önce pazara giriş yapan markalardan biri. 2002 yılında Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından İzmir’de kurulan şirket, Türk kahvesinin hak ettiği yerini bulması hedefiyle ‘butik kahve evi’ konseptiyle faaliyete geçti. İlk şubelerini İzmir’de açtıklarını belirten Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, bugün gelinen noktada aktif olarak 87 şubeye ulaştıklarını, bunların 4 tanesinin merkeze bağlı, 83 tanesinin ise franchise olarak hizmet verdiğini söylüyor.

2007 yılından bu yana franchise sistemiyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Yardımcı, “Bu yıl 8-10 şube açmayı planlıyoruz. 2023 yılında ise hedefimiz 20 yeni şube. Bulunmadığımız tüm illere girmeyi istiyoruz. Hem büyük şehirlerde hem de Anadolu şehirlerinde büyümek istiyoruz” diyor.

8 YENİ ÜLKEYE GİRECEK

Gönül Kahvesi’nin yurt dışında Bahreyn, Almanya, Avusturya ve Saraybosna’da toplam 7 şubesi var. “Dünya’da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi’ni Tadacak” sloganıyla yurtdışında da büyüme hedeflediklerini ifade eden Yardımcı, şöyle devam ediyor: “Şu anda görüşmelerini sürdürdüğümüz 8 ülke var. Kısa bir zamanda dünyanın çeşitli noktalarında şube sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Kuzey Avrupa ve Avrupa ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve ABD olmak üzere aslında tüm dünya hedef pazarımız.”

Global ekonomi ve pandemiye bağlı olarak yurtdışı planlarının şekilleneceğini söyleyen Yardımcı, “Problemlerden dünya kurtulursa 3-5 yılda 300-400 şubeye ulaşmak hedefimiz” diyor.

İSTİHDAM HEDEFİ BİN 300 KİŞİ

Markanın ürünler online ortamda da mevcut. Satışlarının yüzde 10’unu online’ın oluşturduğunu belirten Yardımcı, franchise şubeleri de dahil 1000’e yakın personele istihdam sağladıklarını, 2023 yılına kadar bu rakamı bin 200- bin 300’e çıkarmayı planladıklarını söylüyor. Yardımcı, franchise koşullarını ise şöyle anlatıyor:

“Franchise alacak iş ortaklarımızın, işletmenin yönetimine birebir sahip olması, Gönül Kahvesi standartlarını koruması ve işletmenin yüzde 100 sahipli olarak yönetilmesi.”