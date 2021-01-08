KOBİ’lerin finansmana erişim, nakit akışı ve vergi ödemelerinde yaşadığı sorunların 2020 yılında pandemi ile artış gösterdiğine işaret eden TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Riskleri ve krizleri, ekonomik ve demokratik reform kalkanı ile dayanıklılığımızı geliştirerek yönetebiliriz” diyor.

Çatısı altında 26 bölgesel, dört sektörel olmak üzere 30 federasyon, 267 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket bulunduran iş dünyasının önde gelen sivil toplum örgütlerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, önemli açıklamalarda bulundu.

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