Geçen hafta bireysel yatırımcıların alımlarıyla gümüşte oluşan güçlü yükselişlerden sonra gelen sert satışların ardından altın fiyatlarında dar bir aralıkta aşağı yönlü hareketler yaşandı.

ABD’nin mali teşvikinin Senato’dan geçiş beklentileri, enflasyondaki artış potansiyeli ve küresel merkez bankalarının potansiyel eylemleri altın için kilit önemde olmaya devam edecek.

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller ve trend kırılmasının yarattığı ivmeyle dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin kısa vadede 92 seviyesine doğru devam etmesi bekleniyor.

Bu çerçevede ons altındaki yükseliş çabalarının sınırlı kalmaya devam edebileceği belirtiliyor. Ons altında düşüşün devamı halinde ve 1.800 seviyesi altına gerilemesi durumunda satış baskısı hız kazanabilir.

Olası yükselişlerin 1.820 üzerinde oluşması durumunda ise 1.845 ve 1.859 takip edilecek.