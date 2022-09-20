Türkiye genelinde kira bedellerinde artış devam ediyor. Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi için yaptığı araştırmayla Türkiye konut piyasasını mercek altına aldık. (81 ilin konut fiyat ve kira bedelleri: Fiyatlar gevşer mi? Uzmanlar yanıtladı)

Türkiye genelinde ortalama kira 49,05 TL/m2, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu. En yüksek kira artışı yaşanan 5 il içinde 4’ünün İç Anadolu Bölgesi’nden yer alması dikkat çekti. İşte Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde son 1 yılda kiralarınen çok yükseldiği iller sırasıyla şöyle…

İl – 2022 Kira Değeri (TL/M2) – 2021-2022 Değişim Oranı (%)