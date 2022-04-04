Türkiye’den yatırım yoluyla farklı ülkelerin vatandaşlığa önemli bir talep olduğunu kaydeden Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, ülkeler ve yatırım şartlarını Ekonomist için sıraladı. Peki, yatırım yoluyla vatandaşlık veren ülkeler hangileri? İşte yatırım yoluyla vatandaşlık alınabilen 14 popüler ülke:

İsviçre menşeili Henley & Partners, dünyada 35’ten fazla ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veriyor.

Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığında sektörün kurucusu olan Henley & Partners, oturum ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarının tasarlanması, uygulanması konusunda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Karayipler’deki hükümetlerle birlikte çalışıyor ve bu konuda 25 yılı aşkın deneyime ve uzmanlığa sahip.

Önceki hafta bir araya geldiğimiz Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, son iki yıldır Türkiye Vatandaşlığı Programı’na oldukça büyük bir talebin olduğunu söylüyor. Türkiye’ye yatırım yoluyla vatandaşlık programının altı farklı koşulu olduğunu ifade eden Demirel, bunlardan gayrimenkul satın almanın ve mevduat hesabı açmanın en popüler yol olduğunu kaydediyor.

Türk vatandaşlarının da yatırım yoluyla farklı ülkelerin vatandaşlığını aldığını ve konuda önemli bir talep olduğunu kaydeden Burak Demirel, dünyada yatırım yoluyla en çok tercih edilen ülke vatandaşlıkları ve ülkeler ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER