İsviçre menşeili Henley & Partners, dünyada 35’ten fazla ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veriyor. Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığında sektörün kurucusu olan Henley & Partners, oturum ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarının tasarlanması, uygulanması konusunda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Karayipler’deki hükümetlerle birlikte çalışıyor ve bu konuda 25 yılı aşkın deneyime ve uzmanlığa sahip.

Önceki hafta bir araya geldiğimiz Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, son iki yıldır Türkiye Vatandaşlığı Programı’na oldukça büyük bir talebin olduğunu söylüyor. Türkiye’ye yatırım yoluyla vatandaşlık programının altı farklı koşulu olduğunu ifade eden Demirel, bunlardan gayrimenkul satın almanın ve mevduat hesabı açmanın en popüler yol olduğunu kaydediyor.

Türk vatandaşlarının da yatırım yoluyla farklı ülkelerin vatandaşlığını aldığını ve konuda önemi bir talep olduğunu kaydeden Burak Demirel, dünyada yatırım yoluyla en çok tercih edilen ülke vatandaşlıkları ve oturum izinleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER…

Antigua ve Barbuda: Asgari 100 bin dolar sermaye ve işlem süresi 3-4 ay. Hong Kong, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık ve Avrupa’nın Schengen Bölgesi de dahil 150 varış noktasına vizesiz veya varışta vize ile seyahat imkanı tanıyor.

Avusturya: Asgari 3 milyon Euro sermaye ve işlem süresi 2-3 yıl. Yüksek miktarda bir sermaye katkısı yaparak AB vatandaşı olma fırsatı tanıyor.

Grenada: Asgari 150 bin dolar sermaye ve 3-4 ay işlem süresi. Çin, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık ve Avrupa’nın Schengen Bölgesi de dahil 144 varış noktasına vizesiz veya varışta vize ile seyahat imkanı tanıyor.

Malta: Asgari 738 bin Euro sermaye ve 14-38 ay işlem süresi. Mükemmel hava bağlantıları ile stratejik bir konuma sahip, yaşamak veya ikinci bir eve sahip olmak için ilgi çekici bir yer.

Karadağ: Asgari 450 bin Euro asgari sermaye ve 6-8 ay işlem süresi. Avrupa Schengen Bölgesi ülkeleri, Rusya ve Türkiye’ye serbest dolaşma hakkı var.

St. Lucia: Asgari 100 bin dolar sermaye ve 3-4 ay işlem süresi. Hong Kong, Singapur, Birleşik Krallık ve Avrupa’nın Schengen Bölgesi de dahil 146 varış noktasına vizesiz veya varışta vize ile seyahat hakkı var.

OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER…

Avustralya: Asgari 2,5 milyon dolar sermaye ve 1 yıl işlem süresi. Avustralya’da kısıtlama olmaksızın yaşama, çalışma ve eğitim hakkı tanınıyor.

Yunanistan: Asgari 250 bin euro sermaye ve 1-2 ay işlem süresi. AB ve Avrupa’nın Schengen Bölgesi’ne serbest dolaşma hakkı tanıyor.

Yeni Zelenda: Asgari 3 milyon Yeni Zelenda Doları sermaye ve 3-12 ay işlem süresi. Yeni Zelanda’da kısıtlama olmaksızın yaşama, çalışma ve eğitim hakkı tanıyor.

Portekiz: Asgari 280 bin Euro sermaye ve 8-15 ay işlem süresi. Ülkede yaşama, çalışma ve eğitim ile AB’de serbest dolaşım hakkı tanıyor.

İspanya: Asgari 500 bin Euro sermaye ve 20 gün işlem süresi. İspanya’da yaşama, çalışma ve eğitim hakkı ve AB ve Avrupa’nın Schengen Bölgesi’ne serbest dolaşma hakkı tanıyor.

İsviçre: Asgari yıllık 250 bin İsviçre Frangı vergi ödeme yükümlülüğü ve 3-6 ay işlem süresi. Birinci sınıf altyapı ve üst seviyede bankacılık olanakları.

Tayland: Asgari 600 bin Tayland Bahtı sermaye ve 2-3 ay işlem süresi. 5-20 yıl arası ayrıcalıklı

çoklu giriş izninin yanı sıra lüks, VIP hizmeti veriyor.

Birleşik Krallık: İnovasyon programı ve iş kurma satışla minimum 50 bin Sterlin sermaye ve 2-4 hafta işlem süresi. Birleşik Krallık’ta herhangi bir yerde yaşama, çalışma ve okuma hakkı tanıyor.