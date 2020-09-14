1 Soru 1 Cevap’ta bu haftaki konuğumuz yönetim danışmanlık şirketi bccTurkey’in kurucusu Cem Atat oldu.

Pandemiyle birlikte her alanda değişim oldu. İnsan Kaynakları (İK) stratejileri de yeni döneme uyum sağlıyor. Atat’la bu süreçte duygusal zekanın önemi ve hangi çalışan yetkinliklerinin öne çıkmaya başladığını konuştuk.

Pandemi döneminde duygusal zekanın öneminin arttığını söyleyen Atat, belirsizlik ortamında çalışan yetkinliklerinde öne çıkan üç ana başlığa dikkat çekti.

Atat, 1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’a şu açıklamalarda bulundu.