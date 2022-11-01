2020 yılında koronavirüs pandemisi tüm şiddetiyle devam ederken dünyanın büyük bölümü bilindiği gibi karantinadaydı. Daha fazla firma çevrimiçi alışverişe yöneldi. Ancak Endonezya’da farklı yol izleyen bir girişimci vardı. Ve işleri hızla büyüdü…

CNBC’nin haberine göre Chrisanti Indiana daha farklı bir yoldan gitti ve e-ticaret işini çevrimdışı olarak genişletti. Güzellik ve kişisel bakım üzerine çalışan bir e-ticaret girişimi olan Sociolla’nın 2019′da Endonezya’da yalnızca iki fiziki mağazası vardı. 2021′in sonunda bu rakam “10 kat” arttı.

Indiana, “Pek çok insan pandemi sırasında herkes çevrimdışı mağazalarını kapatırken aslında çevrimdışı bir varlık açmanın çok cesur bir hareket olduğunu söyledi” diyor. Ancak bu Sociella’yı işleten Social Bella için iyi hesaplanmış bir hareket oldu.

Indiana pandemi sonrası giderek daha fazla tüketiciye hizmet vermek için hazırlandıklarını söylüyor. Bu tercih ise ise e-ticaret girişiminin milyonlarca dolarlık bir yatırıma dönmesine neden olmuş. Şirket 2018’den bu yana geniş bir yatırımcı kitlesinden 225 milyon dolar toplamış.

ÜLKESİNE DÖNÜNCE PLATFORM KURDU

Social Bella, kurucu ortağı ve baş pazarlama sorumlusu Indiana’nın eğitim için gittiği Avustralya’dan Jakarta’ya döndüğü 2015 yılında ortaya çıkmış. “Her şeye sahip olan bir platform yoktu; sosyal medyada belirli satıcılar bulmam gerekiyordu, yurtdışındayken sizin için ürünü satın almanıza yardımcı olabilecek arkadaşlara sormam gerekiyordu.” diyor.

Bu süreçte ülkede sahte makyaj ürünlerinin internette hızla yaygınlaştığını gördüğünü söylüyor.

Onun için işleri daha da kötüleştiren şey, bazen orijinal fiyatından çok ucuza satılan satılan sahte makyaj ürünlerinin internette yaygınlaşmasıydı.

13 BİN DOLAR BAŞLANGIÇ SERMAYESİ…

CNBC’ye göre gerçekten de, ucuz işçilik maliyetleri ve malzemeler sayesinde Endonezya’da yerel olarak üretilen sahte ürünler çok yaygın.

Tüketicilerin güvenli ürünler alabilecekleri bir alan inşa etmeye karar veren Indiana, erkek kardeşi ve arkadaşıyla bir araya gelerek 13.000 dolarlık bir başlangıç ​​sermayesi ile Social Bella’yı kurmuş. Indiana, “Başladığımızdan beri, yalnızca yetkili distribütörler veya marka sahipleri ile çalışıyoruz” diyor.

3 YILDA YENİ DİJİTAL PLATFORMLAR VE 2 MAĞAZADAN 63 MAĞAZAYA…

Social Bella o zamandan beri çevrimdışı mağazaların ötesine geçti. İşletme aynı zamanda Social Bella’nın Endonezya’nın güzellik ürünleri için en büyük çevrimiçi inceleme hizmeti olduğunu söylediği Soco’yu da işletiyor.

Şirket, Soco’nun yaklaşık 36.000 ürün için 2,5 milyondan fazla inceleme topladığını söylüyor.

Social Bella bugün bir yaşam tarzı web sitesi olan Beauty Journal’ı ve anneler-bebekler için çevrimiçi bir perakendeci olan Lilla’yı da yönetiyor.

Bunların hepsi, Indiana’nın dediği gibi “ekosistem” işletmesini inşa etmenin bir parçası.

Son iki yılda Social Bella, 2020′de Endonezya’da sadece üç Sociolla mağazasından bugün orada 47; Vietnam’da 16 mağazaya çıkarak agresif bir şekilde büyümüş. Genişlemenin çoğu pandemi sırasında gerçekleşmiş.