KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmeleri için geliştirilen bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan Paraşüt, 2020 yılında yüzde 100 büyümeyle cirosunu 25 milyon TL’ye ulaştırdı.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Bu süreçte çalışan sayısını da yüzde 104 artışla 94’e çıkardı. 2020 yılında pandeminin etkileri pek çok sektörde derinden hissedilirken, işletmeler için dijital dönüşümün ne denli önemli olduğu daha da anlaşıldı. Bu noktada iş yönetimini zaman, mekan ve cihazdan bağımsız mobil yapabilmeye de olanak tanıyan bulut tabanlı SaaS çözümleri öne çıktı.

KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmeleri için geliştirilen bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan Paraşüt, 2020 yılında yüzde 100 büyümeyle cirosunu 25 milyon TL’ye ulaştırdı.

Özellikle 2020’de yeni gelen e-belge düzenlemeleri ve hayata geçirdiği özellikler ile bulut tabanlı ön muhasebe programları segmentinde pazar payını yüzde 80’e yükseltti. Bu süreçte çalışan sayısını da yüzde 104 artışla 94’e çıkardı.

ŞİRKET SATIN ALDI

Paraşüt, 2020’de ilk satın almasını gerçekleştirerek, Trendyol, Hepsiburada, n11 gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret pazar yerleri ile WooCom-merce, Shopify gibi e-ticaret altyapısı sağlayıcılarındaki tüm sipariş ve ürün yönetim süreçlerinin tek ekran üzerinden yönetilmesini sağlayan Shopside’ı satın aldı.

Bu sayede müşterilerine e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunmaya başladıklarını söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Kullanıcılarımızın birden fazla pazar yerinde, e-ticaret sitesine dağılan e-ticaret operasyonunu satıştan faturalamaya tek ekrandan yönetebilmesini sağlıyoruz. Shopside ile pazar yerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerimizin satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerine olanak tanıyoruz” diyor.

50 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

2021 yılında yüzde 100 büyümeyle cirolarını 50 milyon TL’nin üzerine taşımayı, istihdamı ise yüzde 25 artırmayı planladıklarını vurgulayan Yu, şunları ekliyor: “2013 yılında ilk kurulduğumuz ay, 13 müşteriye hizmet veriyorduk. Bazı seneler üç, bazı yıllar dört kat büyüyerek bugün itibarıyla 30 bin aboneye ulaştık. 2021 yıl sonu itibarıyla ise 50 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz.”

BANKA HESAPLARINI KOLAY TAKİP

E-belge hizmetleri arasına yeni kattıkları ihracat faturası özelliği sayesinde yurtdışına mal satışı gerçekleştiren kullanıcıların Paraşüt üzerinden ihracat faturası oluşturabildiklerini belirten Sean X Yu, e-fatura kullanıcılarının da faturalarını e-ihracat faturası olarak resmileştirebildiklerine dikkat çekiyor.

Ödeme sistemleri ve kargolama şirketleri özelinde büyük indirim ve kolaylıklar sağlayacak geliştirmeleri yapacaklarını vurgulayan Yu, şöyle devam ediyor: “Depo ve kredi kartı ile gider kaydı özelliklerimiz yine yakın zamanda duyuracağımız yenilikler arasında yer alıyor.

Bankalar ile olan entegrasyonlarımızı da geliştirmeye devam ederek buradaki listeye bir bankayı daha ekleyeceğiz. Böylece, kullanıcılarımıza 14 farklı banka ile sağladığımız entegrasyon sayesinde hesaplarını Paraşüt’e bağlama avantajı sunarak, banka hesap hareketlerini uygulamamızdan kolayca takip etmeni sağlayacağız.”