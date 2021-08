Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, daha önce hayvancılıkla uğraşısı olmayan 17 bin üniversite mezunu girişimcinin sektöre dahil olduğunu söyledi.

Çelik, AA muhabirine, İç Anadolu Birlik Başkanları ile Konya’da istişare toplantısı düzenlediklerini anımsattı.

Toplantıda sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini aktaran Çelik, tarım ve hayvancılıkta merkez konumundaki Konya’nın küçükbaş varlığında da ülkede ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Son 10 yılda küçükbaş hayvan varlığı 17 milyon arttı

Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 artış sağladıklarını belirterek, küçükbaş hayvan sayısının 55 milyona çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği 90 milyon küçükbaş hayvan sayısı hedefine ulaşmak için çaba gösterdiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın bu hedefini bir emir görerek, daha çok üretim için planlama yapıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz, çırpınıyoruz. Üretmediğimiz zaman 84 milyon insanımızın gıda güvencesini sağlayamayız. Kırmızı et açığımızı kapatamayız. İç Anadolu da bu hedefe yakın, hayvan sayısında ciddi artış söz konusu. Ülkede son 10 yılda küçükbaş hayvan sayımızda 17 milyon civarında artış sağlandı. Bunda üreticilerin ve birliklerin yanında hükümetin ve Tarım ve Orman Bakanlığının büyük katkısı var. Devletin verdiği destekleri, hibeleri üreticimiz karşılıksız bırakmıyor.”

Sektörün kırmızı ette hedef 300 bin ton

Çelik, kırmızı et üretiminde sektörün payının arttığına dikkati çekerek, “Küçükbaşta 260 bin ton civarında et üretimi var. Kırmızı et üretimindeki payımız yüzde 22 civarında. Bununla yetinmeyeceğiz, yüzde 25’in üzerine çıkaracağız. Kırmızı et üretiminde de 300 bin hedefine ulaşacağız. Bu anlamda üretime devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

17 bin kişi sektöre dahil oldu

Sektöre yeni girenlere yönelik son dönemde ciddi hareketlilik yaşandığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

“Salgın sürecinden önce 47 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı 8 milyon arttı. Daha önce hiç bu işi yapmamış, garip bakan veya büyükşehirlere göçen, üniversite mezunu insanlarımız köylerine kırsala dönüş sağladı. 17 bin kişi sektöre dahil oldu. Bu kesim, üniversite mezunlarıdır. Daha bilinçli yapıyorlar, verimi ve üretimde kaliteyi artırmak için çaba sarf ediyorlar. Şu anda her geçen gün sektörümüzde çıta yükseliyor. Hayvan popülasyonunu artırıyoruz, bunun da gururunu yaşıyoruz. Küçükbaş hayvancılığın önemi arttı. Göç tersine döndü. Hedefimiz tabii ki 90 milyon, bunu gerçekleştirmek için çabalıyoruz.”