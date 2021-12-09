Financial Times’ın dijital ortamda gerçekleştirdiği The Global Boardroom etkinliğinde “Sürdürülebilir Büyümeyi İnşa Etmek” temalı konferanslar gerçekleşti. Global çapta birçok tepe yöneticinin katıldığı toplantıda, “Dönüşen Pazarlar İçin İşletmeleri Yeniden İnşa Etmek: Normal nasıl farklı olacak?” panelinde Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da konuşmacı olarak yer aldı.

SALGININ ETKİLERİ TARTIŞILDI

Salgının her sektördeki işletmeler üzerindeki etkisinin önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde hissedileceğine dikkat çekilen panelde, CEO’lar, ücretsiz izinli veya uzaktan çalışanların yeniden entegre edilmesi, hızlandırılmış dijitalleşme iş modellerini değiştirirken yeni yetenekler için rekabet etmek ve uyum sağlamak dahil olmak üzere ekonomiler toparlanırken karşılaştıkları acil ve uzun vadeli zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştı. Normale dönüşün nasıl olacağı sorusunun da tartışıldığı panelde, yeni varyantlar ışığında, COVID-19 ve aşıların işletmelerin çalışma biçiminde ne ölçüde kalıcı bir faktör haline geleceği ile CEO’ların bir sonraki büyük acil duruma nasıl hazırlanabileceği konuşuldu.

“KURUM KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ”

Teknoloji şirketi olarak değişimi önemli bulduklarını söyleyen Hanzade Doğan, e-ticaretten dijital cüzdana kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek pandeminin etkisiyle ilgili şunları anlattı:

“Pandemi hükümetlerden, işletmelere kadar bütün sistemler için dramatik bir şok yarattı. Birçok sektör için olduğu gibi bizim gibi e-ticaret şirketleri için de çeviklik ve ölçeklenebilirlik konularının test edildiği bir süreç oldu. Taleplerin arttığı bu dönemde bunlara karşılık vermek için çok çalıştık. Dünyanın her şey için her zaman hazır olamayacağını bu süreçte gördüğünü düşünüyorum. Pandeminin yarattığı şokları atlatmak için işletmelerde kurum kültürü olmak durumunda. Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde biz de benzer uygulamalara geçtik. Aynı çatı altında olmanın önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz ancak çalışanlar aynı zamanda esneklik de istiyor. Biz de buna yönelik düzenlemeler yapıyoruz. Böyle dönemlerde girişimci düşünce yapısıyla hareket etmek zorundasınız. Krizle karşılaştırdığınızda paralize olmamanız gerekiyor hızla inovatif olarak çözüm üretmek durumundasınız. Kurum kültürünün toplumsal farkındalık içermesi gerektiğini de düşünüyorum. Toplumsal farkındalık içinizde olmalı, buna çok önem veriyorum.”