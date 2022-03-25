NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, maliyet artışlarından dolayı konut üretilemediğini söyledi. Timur, “Şu anda bir taksit ödeyerek ev alınması mümkün değil. Faizler yüksek, ev fiyatları yüksek. Şu anda birikmiş parası olana ben diyorum ki bulabildiğini al, bir malın varsa da satma… Çünkü enflasyona karşı dünyada yegane ürün gayrimenkul” dedi.

Gayrimenkul sektöründe arz sıkıntısı yaşandığını dile getiren Erden Timur, satılan konutlarda da zarar edildiğini belitti. Bloomberg HT yayınana katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl hem Ocak ve hem de Şubat ayında birinci el hem de ikinci el satışlarda yüzde 19,35 artış yaşandığını söyledi.

İpotekli konutlarda iki ayda yüzde 49,88 artış yaşandığını anlatan Timur, “Şu anda piyasada arzda sıkıntı var, kiralık konut da bulunamıyor…Arzın da artmamasının sebebi maliyetlerin inanılmaz artmış olması. Hangi maliyetle neye satacağınızın belli olmadığı bir üründen söz ediyoruz” dedi.

Bir yılda alüminyumda yüzde 398, bakırda yüzde 339 fiyat artışı olduğunu belirten Timur, “Demir şu anda 16 bin lira, çimento bin lira, beton 800 lira… “Tamamlanan konutlar satıldı ve zarar edildi. Ev fiyatları da bu kadar artmışken maalesef maliyetler şu anda olduğu gibi yansıtılamıyor. Ne yapacağız… Mecburen üretim azalacak. İşte insanlar konut üretemiyor” diye konuştu.

“Para varsa alın, elinizdekini de satmayın”

Şu anda orta sınıfının ev almasının zor olduğunu dile getiren Timur, “Şu anda bir taksit ödeyerek ev alınması mümkün değil. Faizler yüksek, ev fiyatları yüksek. Yani ev alınması için insanların bir birikiminin olması lazım. Bugün bir taraftan da ikinci ele çok yoğun talep var. Şu anda birikmiş parası olana ben diyorum ki bulabildiğini al, bir malın varsa da satma… Çünkü enflasyona karşı dünyada yegane ürün gayrimenkul.” değerlendirmesini yaptı.