Apple, kısa bir süre önce yeni telefon modeli olan iPhone 14 serisi ve Apple Watch’ı kamuoyuna tanıtmıştı. TürkRus’un haberine göre iPhone 14 model telefonların paralel ithalat yoluyla Rusya’ya da gitmesi bekleniyor.

Habere göre Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, yeni telefonun paralel ithalat yoluyla Rusya’da da satılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Peki telefonların satış fiyatı ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri’nde satışına 16 Eylülde başlanacak yeni modellerin en ucuzu 599 dolar, yani 36 bin 600 ruble. En pahalı model ise 1099 dolar, yani 67 bin 200 ruble.

iPhones.ru portalının yayın yönetmeni Nikita Goryainov’un tahminine göre, paralel ithalat yoluyla Rusya’ya getirilecek iPhone 14 modellerinin fiyatı 200 ile 250 bin ruble arasında olacak.

Bu fiyat aralığı ABD’deki fiyatların 5-6 katına karışık geliyor.