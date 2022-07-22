Rus otomotiv şirketi Avtovaz 1800 adet Lada Largus üretecek. Üretim 1800 ile sınırlı. Çünkü, daha fazla otomobil üretmek için fabrikanın elinde yeterli parça ve bileşen bulunmuyor.

Auto.run haberine göre AvtoVAZ, Lada Largus gövdelerinin kaynak ve boyama çalışmalarını başlattı ve montaj hattı bu haftanın sonuna doğru çalışmaya başlayacak. Ancak modelin üretimi uzun sürmeyecek. Çünkü, AvtoVAZ, yalnızca sınırlı sayıda (1800) Largus’u bir araya getirebilecek.

Habere göre 1800 araç için gerekli bilenşenler stoklarda mevcut. Ancak stok, daha uzun vadeli Largus üretimine izin vermiyor.

AvtoVAZ, bu modelin normal montajına devam etme niyetinde. Ancak bunun ne zaman olacağı belli değil. Aynı şekilde sınırlı partide hangi motorların monte edeceği henüz belirsiz.

LADA GRANTA’DA ABS VE HAVA YASTIĞI YOK

Avtovaz’ın Tolyatti’deki fabrikası şu anda üç versiyonda Lada Granta ve üç kapılı Lada Niva Legend. Ancak bu modellerde hava yastığı ve ABS fren sistemi gibi pek çok özellik eksik.

Avtovaz’ın haziran ayında ülke genelinde 3 bin 300’ü Lada Granta 7 bin 484 otomobil sattığı belirtiliyor.