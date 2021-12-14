Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sosyal medyada nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduk.” dedi.

Pakdemirli dün twitter’dan merak uyandıran bir paylaşım yapmış ve “Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…” demişti. Pakdemirli daha önce 11 ve 12 Aralık’ta da benzer paylaşımlarda bulunmuş ve şunları söylemişti: Nesli tükendi deniliyordu… Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün “Nesli Tehlikedeki Türler Projesi”nin açılış toplantısında konuştu.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biyolojik çeşitlilik bir ülkenin servetidir. Bu serveti korumak, bu ülkeyi, bu milleti kurtarmak demektir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, ekosistemdeki bozulmanın bir yansımasıdır. Bu süreçte bütün teknolojik ilerlemelere rağmen hayatın devamı için biyolojik çeşitliliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepimiz anladık.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

Doğayı ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak için her zamankinden fazla gayret göstermeliyiz. Bugün hepiniz nesli tükenen canlılarımız için bir isim söylenmesini, bir açıklama yapılmasını bekliyor. Tek bir canlı ismi, bu büyük tehlikeyi adreslemeye yetmez. Sosyal medyada nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduk. Bugün pek çok canlı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğadaki nesli tüketen değil, nesli koruyan toplumlar geleceğe umutla bakabilir. Bizler de üzerimizdeki bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün tanıtımını yaptığımız yeni projelerle, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere umut olmaya, onları korumaya devam edeceğiz.