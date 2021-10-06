Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, IATA’nın 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane, birliğin ilk Türk başkanı olacak.

Nane, görevi mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Robin Hayes’in başkanlık döneminin ardından 19-21 Haziran 2022’de Şanghay’da gerçekleştirilecek 78. Genel Kurul’da devralacak ve 2023’te gerçekleştirilecek 79. Genel Kurul’un sonuçlanmasına kadar sürdürecek.

Mehmet T. Nane, bu seçimle IATA’nın İcra Kurulu Üyesi de olacak ve İcra Kurulu Üyeliği; seçilmiş, aktif ve önceki Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 dönem sürecek.

“Türk havacılığının geldiği noktanın önemli bir göstergesi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nane, IATA’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu göreve seçilmesinin Türk havacılığının geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Nane, şunları kaydetti:

“Kendi kritik rolünün yanı sıra birçok sektörün de destekleyicisi konumunda olan havacılık sektörü, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden IATA olarak bize düşen en büyük görev, dünya ekonomileri için itici bir güç olan sektörümüzün pandemi öncesi döneme en kısa sürede dönebilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi için çalışmak. Ben de bunun için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte mücadele ederek bu zorlu günleri aşacağız.”

Geçtiğimiz dönem IATA Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2019 yılından bu yana IATA’nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor.