Pegasus 150 milyon liralık tahvil ihracı için talep toplama işlemlerinin 8-9 Şubat tarihinde gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 150 milyon liralık nominal değerli tahvilin, 8-9 Şubat 2021 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesinin ve 11 Şubat 2021 tarihinde ise ihracının tamamlanmasının planlandığı belirtildi.