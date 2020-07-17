Pegasus‘tan yapılan açıklamada, 11 Haziran’da yurt dışı uçuşlarına tekrar başlayan şirketin, ağustos ayında kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştireceği belirtildi.

Buna göre 1 Ağustos’ta Gürcistan’da Tiflis’e, İran’da Tahran’a, Irak’ta Bağdat ve Erbil’e, Katar’da Doha’ya, Kırgızistan’da Bişkek’e, Mısır’da Hurgada ve Şarm El Şeyh’e, Rusya’da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody ile Kuveyt’e uçuşlar başlayacak.

Pegasus’un 2 Ağustos’ta İsviçre’de Cenevre’ye, Almanya’da Hannover’e, 10 Ağustos’ta ise Fas’ın Kazablanka kentine uçuşları olacak.

15 Ağustos’ta açılması planlanan hatlar ise “Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad” olarak sıralandı.