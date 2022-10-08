Peugeot Türkiye binek ve ticari araçlarına ilişkin ekim kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Açıklamaya göre kampanya detayları şöyle:

Peugeot’un hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satılıyor.

Peugeot SUV 2008’de 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası var.

SUV 3008’de 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası var.

Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Peugeot 208’de 50 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faiz veya 70 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasını bulunuyor.

Peugeot 508, 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 180 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçeneği var.

Peugeot Rifter’da ay boyunca 90 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot’un diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van’da ise 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 140 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.