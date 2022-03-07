Hasan Gümüş; Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra büyüme potansiyeli yüksek ve dünyada da söz sahibi olabileceği bir iş kurmayı kafasına koyuyor. Ankara Gimat Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki 144 metrekarelik bir alanda, bir paketleme makinası ve 8-10 çalışanın olduğu bir şirketi satın alan Gümüş, gıda sektörüne ilk adımını atıyor. 1996 yılında kurulan ve 1998 yılında Hasan Gümüş tarafından satın alınan Durukan Gıda ve ihtiyaç Maddeleri şirketi, 2010 yılında şirketin ana markası ile bütünleştirilerek Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat olarak tescil ediliyor. 2022 yılına gelindiğinde ise şirket ünvanı “Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş” olarak yenileniyor ve Ankara Kurumlar Vergi Dairesi’ne bağlanıyor.

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, bugün 26 yıllık deneyime sahip. Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş; 1996’da Ankara’da aylık 100 tonluk üretimden, bugün yıllık klasik pirinç ve bakliyatta 957 bin 600 ton, paketli ‘Yemek Hazır’da 34 milyon 560 bin adet üretim kapasitesine ulaşan, 65’in üzerinde ülkeye ihracat yapan bir şirkete dönüştüklerini söylüyor. “Güçlü AR-GE ve kalite altyapımız, inovatif ürün geliştirme gücümüz, geniş kanal yapılanmamız, ihracat ve markalaşma yatırımlarımızla farklılaşıyoruz” diyen Gümüş ile Yayla Agro Gıda’nın faaliyetlerini ve yeni dönem planlarını konuştuk.

Büyüme yolculuğunuzda öne çıkan gelişmeler neler?

2007’de 28 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip Ankara’daki fabrikamızı açtık. Aynı yıl ihracata başladık. 2012 yılında Mersin fabrikamızı devreye aldık. Üretim kapasitesiyle ve büyüklüğüyle Türkiye’nin ve bölgenin önde gelen pirinç ve bakliyat üretim tesisi olan Mersin fabrikamızda, 2018’de pirinç ve bakliyat segmentinde sektörün ilk ve tek AR-GE Merkezi’ni kurduk. Mersin tesislerimizde, klasik pirinç ve bakliyattan hazır yemeklere kadar geniş segmentte dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz.

Üretim kapasiteniz nedir?

26 bin 773 metrekare alan üzerine kurulu 28 bin 331 metrekare kapalı alana sahip Ankara üretim tesisimiz; 2021 sonu itibarıyla yıllık 160 bin 800 tonluk pirinç, bakliyat, şeker paketleme kapasitesine ulaştı. 68 bin 983 metrekare alan üzerine kurulu Mersin fabrikamızın da 57 bin 125 metrekare kapalı alanı var. Mersin fabrikamızın 2021 sonu itibarıyla pirinç, çeltik, bakliyat ve bulgur üretim ve paketleme kapasitesi yıllık 796 bin 800 ton. Ayrıca yıllık 34 milyon 560 bin paketli ‘Yemek Hazır’ üretim kapasitesine sahip. Toplamda; yıllık klasik ürünlerde 957 bin 600 ton, paketli hazır yemekte 34 milyon 560 bin adet üretim kapasitemiz var.

Ürün gamınızda neler var?

Tarladan çatala tüm süreçlerde kaliteli, sağlıklı, inovatif, pratik ve erişilebilir ürünler geliştirmeyi büyüme stratejimizin ana bileşeni olarak görüyoruz. Klasik pirinç ve bakliyat ürünleri, pişirilmeye hazır pratik, katkısız pilav ve çorba karışımları, gurme ürünler, Türkiye’de bir ilk olan hemen tüketmeye hazır katkısız, koruyucusuz, ev yapımı tadında yemeklerden oluşan “Yemek Hazır” serisi, haşlanmış ürünler gibi farklı ihtiyaçlara seslenen ürün gamımız, yeni tüketim alışkanlıkları paralelinde her geçen yıl daha da çeşitleniyor ve yenileniyor.

Markalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yurtiçinde YAYLA ana markası ile satışlarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra her keseye ve her bütçeye uygun Yunus, A’la çiftçi, İri Danem markalarıyla 81 ilde 60 bin satış noktasında yerimizi alıyoruz. Yurtdışında ise Legurme markamızla hizmet veriyoruz. Legurme markamız 2020 yılından bugüne Turquality marka destek programında olmakla beraber 65 ülkeye ihracat yapıyor. Hedefimiz; Legurme ile önümüzdeki 10 yılda 100 ülkeye ihracat yapmak. Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda perakende zinciri için Private Label üretim de gerçekleştiriyoruz.

2021 yılı nasıl geçti?

Satışlarımız; 2020’de yüzde 16,5, 2021’de yüzde 142,3 arttı. Yüzde 35 olan yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı 2020’de yüzde 41’e, 2021’de yüzde 65’e çıktı. 2021’de yurtdışı satışlarımız 2019’a göre de yüzde 430,75 arttı.

İhracatta hangi pazarlara odaklanıyorsunuz?

65’ten fazla ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Altı kıtada 100’den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkimiz var. Toplam dış ticaret hacmimizin 500 milyon dolara ulaştığı 2021’de ihracat yaptığımız ülkeler arasına; Bosna Hersek, Brunei, Tanzanya, Estonya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan ve Sırbistan’ı ekledik.

Rotada hangi ülkeler var?

Ürünlerimiz; Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada talep görüyor. Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda, Avrupa’daki büyüme hedeflerimizde merkez ülkeler. Japonya, Çin, Güney Kore ve Malezya başta olmak üzere Uzakdoğu’da da etkinliğimizi artırmak istiyoruz. ABD, Güney Amerika’da Brezilya’nın yanı sıra Avustralya ve Güney Afrika, Rusya, Ukrayna ile Ortadoğu’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de odaklandığımız diğer hedef ülkeler arasında.

Yeni dönem hedefleriniz neler?

Üretim kapasitemizi, satışlarımızı ve ihracatımızı artırmayı, uluslararası alanda marka bilinirliğimizi yükseltecek çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönem için hedefimiz; global perakende kanallarında, kendi kategorimizde dünyanın sayılı markaları arasına girmek.

Sağlıklı beslenme ve yaşam trendiyle uyumlu ‘Yemek Hazır’ serimizi alternatiflerle zenginleştirmek ve daha geniş tüketici gruplarına ulaşmak istiyoruz. Gıda israfının önüne geçecek, yenilikçi ürünlerimiz de olacak. AR-GE merkezimizde altı ticari proje geliştirilmiş olup fonksiyonel gıdalar ve sağlıklı atıştırmalıklar konusundaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Glutensiz ve vegan ürün portföyümüz de çeşitlenecek. Ayrıca yeni büyüme alanlarına yer açmak ve üretim kapasitemizi artırmak için Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika yatırımı planlıyoruz.

Altı kıtada ihracat

“Altı kıtada 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı ihracat hacmimiz 500 milyon dolar.”

“2030’a kadar ‘karbon nötr şirket olacağız”

“2030’a kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefiyle çalışmalara başladık. Almanya merkezli çözüm ortağımız Climate Partner ile gerçekleştirdiğimiz geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda Kurumsal Karbon Ayak İzimizi hesaplatarak, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı belirleme konusunda önemli bir adım attık. Hedefimiz; 2030’a kadar ‘karbon nötr’ şirket olmak. Sıfır Atık Belgesi’ne de sahibiz. Çalışmalarımız sonucunda bin 400 ton atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardık.”

Bu bir ilandır.