Geçen yıl 225 milyon TL ciroya ulaşan Lizay Pırlanta, 2022’yi atılım yılı ilan etti. İkinci kuşağın yönetiminde büyümesine hız veren şirket, 2022’de 47 mağaza açmayı hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda 27 milyon dolarlık yatırım yapacak.

20 Mart – 2 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Temelleri Adapazarı’nda Mahmut Serbes tarafından atılan Lizay Pırlanta’nın serüveni 1978 yılına uzanıyor. Aile işletmesinde çalışmaya başlayarak sektöre adım atan Mahmut Serbes, daha sonrasında kendi markasını kurma hedefiyle aile şirketinden ayrılıyor.

Adapazarı’nda Lizay ismiyle ilk mağazasını açıyor. Lizay’ın büyüme sürecindeki dönüm noktalarından biri 1999 Adapazarı Depremi oluyor. Depremde enkaz altında kalan mağazanın yeniden inşası sırasında farklı bir lokasyonda açılan ikinci mağaza ile Serbes, büyüme stratejisinin ilk adımını atmış oluyor.

İKİNCİ NESİL GÖREVDE

2000’lerin başında farklı lokasyonlarda mağazalaşmaya devam eden şirket, 2012 yılında genel müdürlük ve merkez binasını kuyumculuğun kalbi Nuruosmaniye’ye taşıyor. Daha sonra ailenin ikinci nesil üyeleri Yeliz ve Çağatay Serbes’in şirkete katılmasıyla Lizay büyümesine hız veriyor.

55 MAĞAZAYA ULAŞTI

Lizay bugün 55 mağazası ve 250 satış noktasıyla Türkiye’nin önemli mücevher zincirlerinden biri haline gelmiş durumda. 2021 yılında 16 mağaza açan şirket, yılı 225 milyon TL ciroyla kapattı. 2022’de mağazacılıkta atılım yapmaya hazırlanan şirket, 47 mağaza açmayı ve 27 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

2022’de yüzde 80 büyüme hedefleniyor. Şirketin ikinci kuşak temsilcilerinden Çağatay Serbes, “Pandemide fırsatları değerlendirdik. Gençlere yönelik tasarımlar geliştirip, modayı yakından takip ederek farklılaştık” diyor.

FRANCHISE OLANAĞI SUNUYOR

Lizay Pırlanta, kendi mağazalarım açmanın yanı sıra Anadolu’da franchise vererek büyüyor. 50-70 metrekare büyüklüğünde bir mağaza açmak için 500-600 bin dolarlık yatırım yapmak gerekiyor. Diğer taraftan yurtdışına açılmak için de çalışmalar sürüyor.

İHRACATA HIZ VERECEK

Dubai Mall’da mağaza açmayı hedefleyen şirketin hedefinde Avrupa ülkeleri de var. Avrupa ülkelerine ilk aşamada e-ticaretle girilmesi planlanıyor. Amerika’ya Amazon üzerinden satış yapılıyor. Orta vadede Amerika pazarında da büyüme gündeme alınacak. Serbes, iki yılda ihracatta yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme hedeflediklerini söylüyor.

MARKA YÜZÜ BURCU ESMERSOY OLDU

Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda reklam ve pazarlamaya daha fazla yatırım yapmaya başladı. Reklam bütçesi yüzde 500 artırıldı. Hatta ilk kez marka yüzü olarak ünlü bir isimle anlaşma yapıldı. Lizay Pırlanta, mart ayından itibaren Burcu Esmersoy’la çalışmaya başladı.