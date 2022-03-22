Geçen yıl 225 milyon TL ciroya ulaşan Lizay Pırlanta, 2022’yi atılım yılı ilan etti. İkinci kuşağın yönetiminde büyümesine hız veren şirket, 2022’de 47 mağaza açmayı hedefliyor.

Şirket, bu hedef doğrultusunda 27 milyon dolarlık yatırım yapacak. Temelleri Adapazarı’nda Mahmut Serbes tarafından atılan Lizay Pırlanta’nın serüveni 1978 yılına uzanıyor.

Aile işletmesinde çalışmaya başlayarak sektöre adım atan Mahmut Serbes, daha sonrasında kendi markasını kurma hedefiyle aile şirketinden ayrılıyor.

Adapazarı’nda Lizay ismiyle ilk mağazasını açıyor. Lizay’ın büyüme sürecindeki dönüm noktalarından biri 1999 Adapazarı Depremi oluyor.

Depremde enkaz altında kalan mağazanın yeniden inşası sırasında farklı bir lokasyonda açılan ikinci mağaza ile Serbes, büyüme stratejisinin ilk adımını atmış oluyor.

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