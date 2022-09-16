Dijital varlıkların piyasa değerinin küresel çapta 3 trilyon dolara ulaştığına işaret edilerek, dijital varlıkların ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliğini güçlendirmek için potansiyel fırsatlar sunduğu vurgulandı.

ABD yönetimi, dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik ilk kapsamlı çerçeveyi ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın martta dijital varlıkların sorumlu gelişimini sağlamaya ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından ilgili federal kurumlar, tüketicileri, yatırımcıları, işetmeleri finansal istikrarı, ulusal güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik önerilerin yer aldığı 9 rapor sundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, dijital varlık piyasasının son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğü ve yetişkin Amerikalıların yüzde 16’sı dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın dijital varlıkları satın aldığı aktarıldı.

Dijital varlıkların piyasa değerinin küresel çapta 3 trilyon dolara ulaştığına işaret edilen açıklamada, dijital varlıkların ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliğini güçlendirmek için potansiyel fırsatlar sunduğu kaydedildi.

Federal kurumların tüketici ve yatırımcının korunması, finansal istikrarı teşvik etmek, yasadışı finansmanla mücadele, ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücünün korunması, finansal katılım ve sorumlu inovasyon öncelikleri doğrultusunda çerçeveler ve politika önerileri geliştirmek için çalıştığı belirtildi.

Hazırlanan 9 raporun dijital varlıkların sorumlu gelişimi için net bir çerçeve oluşturduğu, yurt içinde ve yurt dışında daha fazla eylemin önünü açtığına işaret edilerek, raporlarda inovasyonu teşvik etme, riskleri azaltmak için önlemler alma ve merkez bankası dijital para birimi çalışmalarının devam etmesi çağrılarının bulunduğu kaydedildi.

Tüketicileri, yatırımcıları ve işletmeleri koruma, güvenli, uygun fiyatlı finansal hizmetlere erişimi teşvik etme, finansal istikrarı artırma, sorumlu inovasyonu geliştirme, ABD’nin küresel finansal liderliği ile rekabet gücünü artırma, yasadışı finansla mücadele ve ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimi’nin araştırılması alanlarında atılması planlanan adımlar paylaşıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi düzenleyicilerin dijital varlıkların yasa dışı uygulamalarına karşı agresif bir şekilde soruşturma ve yaptırım eylemlerini sürdürmeye de teşvik edildiği vurgulandı.

Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) ve Federal Ticaret Komisyonunu (FTC), tüketici şikayetlerini izleme ve haksız, aldatıcı veya suistimal edici uygulamalara karşı yaptırım uygulama çabalarını iki katına çıkarmasının teşvik edildiği de belirtilen açıklamada, Finansal Okuryazarlık Eğitim Komisyonu’nun (FLEC), tüketicilerin dijital varlıklarla ilgili riskleri anlamalarına, yaygın dolandırıcılık uygulamalarını belirlemelerine ve suistimalleri nasıl rapor edeceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak için kamuoyunu bilinçlendirme çabalarına öncülük edeceği bildirildi.

Hazine Bakanlığının siber güvenlik açıklarını belirleme ve azaltma kapasitelerini desteklemek için finansal kurumlarla birlikte çalışacağını aktarıldı.

ABD’nin dijital varlık sektörünün gelişimini ve bununla bağlantılı yasadışı finansman risklerini izlemeye devam edeceği vurgulanarak, Hazine Bakanlığının merkezi olmayan finansmana ilişkin yasa dışı finans risk değerlendirmesini Şubat 2023’ün sonuna kadar ve takas edilemeyen tokenlere ilişkin değerlendirmeyi Temmuz 2023’e kadar tamamlayacağı kaydedildi.