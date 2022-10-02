Gayrimenkul piyasası, borsalar ve piyasalardaki belirsizliklerin ortasında dünyadaki ultra zenginler arasında bir trend hızla yayılıyor. Business Insider’ın haberine göre ultra zenginler paralarını sanata yatırıyor ve bu eserler evlerinde değil mega yatlarında sergileniyor.

Sanat danışmanı ve koleksiyoncu Elizabeth Margulies, Insider’a verdiği demeçte lüks sanata olan talebin son on yılda “çılgın” olduğunu söyledi.

Habere göre bu durum konukları etkilemenin yanı sıra zenginlerin yatırım portföylerine bir miktar esneklik sağlayabiliyor.

Sanat piyasası ekonomisti ve Yale Üniversitesi’nde sanat ekonomisi profesörü Magnus Resch; finansal piyasaların 2007’de düştüğü ve 2013’e kadar kriz öncesi seviyelere dönmediği Büyük Durgunluk’a atıf yaparak buna karşılık, sanat piyasasındaki müzayede satışlarının 2009’a kadar keskin bir düşüş görmediğini ve 2011’de tamamen toparlandığını belirtiyor.

Ancak haberde ‘Günümüzün zorlu ekonomik ortamında sanat piyasası, yüzde birin aradığı uzun vadeli getirileri sağlayabilir’ yorumu yapılıyor. Ancak bu herkes için aynı olmayabilir. Yani bu durum çoğu insan için bir yatırım aracı olabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü örneğin bir anda nakde dönüşmesi zor. Resch de “Tüm sanat eserlerinin %99’undan fazlasının asla yeniden satılmadığı” vurgu yapıyor.

Haberde, “Ultra zengin koleksiyonerler, sanat yatırımları açısından ekonomik bir gerilemeden zarar görmeden çıkabilirken, sanatçıların, galerilerin ve sanat piyasasındaki hemen hemen herkesin olumsuz etkilenebileceğini yorumu var. Bunun nedeni kısmen, Resch’in en büyük demografi olduğunu söylediği “tek seferlik alıcılar”, zorlu finansal zamanlarda lüks sanat eserleri satın almakta daha tereddütlü olacak.

ULTRA ZENGİNLER YATLARINDA SERGİLİYOR

Habere göre ultra zenginlerin sanat portföyleri denize açılıyor. Salgın başladığında yatlara olan talep arttı , çünkü karantinalardan kaçma, dünyayı görme ve sosyal mesafe fırsatı sağladı.

Sanat danışmanı ve koleksiyoncu Elizabeth Margulies ultra zenginlerin konuklarını evler yerine artık daha çok yatlarında ağırladığı, bu nedenle koleksiyonlarını da orada da sergilemek istedikleri görüşünde: “Bazen bu yatlarda evlerinden daha fazla zaman harcıyorlar”

Marguiles’e göre “bir yatı diğerinden ayıran’ sanat olabilir” ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın 2017’de 450 milyon dolar ödediğ Salvator Mundi’sine işaret ediyor . Tablonun uzun süre veliaht prensin 439 metrelik yatında sergilendiği bildiriliyor.

Marguiles, birçok ünlü sanatçının yaşamını yitirdiğini; alıcıların bazen çok fazla üreten sanatçılardan uzaklaştığını söylüyor. Bu faktörler arzın sınırlı olduğu bir sanat piyasası yarattı ve sonuç olarak fiyatlar tavan yaptı .

Marguiles, sanat dünyasındaki herkesin “bir sonraki Picasso’yu bulmaya çalıştığını” söylüyor. Ancak bu arada, ekonomik koşullar belirsizliğini korusa bile, dünyanın en zenginlerinin sanata yönelmeye devam etmesini bekliyor.

Resch ise “Bir avuç milyarder hala koleksiyonlarına eksik olanı eklemek isteyecek ve mevcut birkaç eser için savaşacak” diyor.