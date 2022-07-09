Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde Fed’in önceliği enflasyona verdiği görülüyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6’da kaldı.

İş gücü piyasasının güçlü kalması Fed’in para politikalarındaki şahin duruşunu koruyacağına işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.

Fed yetkilileri hafta içinde yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini dile getirirken, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirerek, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunun sinyalini verdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve iş gücü piyasasındaki verilerin ardından tahvil piyasalarında artan satış baskısıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3’ü aşarken, swap piyasalarında ise resesyon fiyatlaması kısmen de olsa zayıfladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise en az 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,8’le son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından haftayı yüzde 1,8 yükselişle 107’den tamamladı.

Hafta içinde resesyon endişeleriyle 97,2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin’in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etse de, bu hafta yüzde 4,7 azalışla 105,5’e indi.

Altının ons fiyatı da düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyarak, haftalık yüzde 3,8 değer kaybıyla 1.742 dolara geriledi.

– ABD’de gündem bu hafta da yoğun

ABD’de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta çarşamba açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) geçen ay da yükselmiş olabileceği tahmin edilirken, TÜFE’deki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Halihazırda swap piyasalarının ülkenin gelecek 6 ile 18 ay içerisinde resesyona gireceğini fiyatlayan ülkede, Fed’in enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşu TÜFE verisinin önemini daha da artırıyor.

ABD’de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, fabrika siparişleri mayısta yüzde 1,6 artarken, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7’ye yükseldi.

Ülkede mayıs dış ticaret açığı ise 85,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,94, Nasdaq endeksi yüzde 4,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

11 Temmuz ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Fed’in Bej Kitap Raporu ve hazine bütçe dengesi, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

– Avro/dolar paritesi son 20 yılın en düşüğünde seyrediyor

Avrupa borsaları, bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Fed’in agresif şahin duruşundan vazgeçmemesi sonrası avro/dolar paritesi son 20 yılın en düşüğüne indi.

Hafta içinde açıklanan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanaklarında ECB Yönetim Konseyi’nin enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve temmuzda daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını masaya yatırdığını ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin çoğunun bu ay yapılacak para politikası toplantısında ana faiz oranlarını yüksek ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda 25 puan artırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

Tutanaklarda, bazı üyelerin ise ECB’nin 25 baz puanlık bir artışa “koşulsuz bir taahhüt” vermemesi gerektiğini değerlendirerek temmuzda daha büyük bir faiz artışı için “kapıyı açık tutmayı” savundukları ortaya kondu.

ECB’nin daha güçlü faiz artışı için Fed kadar kararlı olmaması avro/dolar paritesini baskılamayı sürdürürken, bu hafta 1,0072 ile son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi haftayı yüzde 2,2 değer kaybıyla 1,0186’dan tamamladı.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini ancak başbakanlık görevini yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

Hafta içinde bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020’den beri en düşük seviye olan eksi 26,4’e gerilerken, Almanya’nın ihracatı, Avrupa Birliği’nden gelen zayıf taleple mayısta yüzde 0,5’lik düşüş kaydetti.

Almanya’nın, mayıstaki ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar avroya yükselirken böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret dengesi Haziran 1991’den bu yana ilk defa eksiye geçerek 1 milyar avro açık verdi.

Bu hafta İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,58, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,97 değer kazandı.

Gelecek hafta salı Almanya’da Zew beklenti endeksi ile çarşamba İngiltere’de sanayi üretimi, Almanya’da TÜFE ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

– Asya’da piyasalar karışık seyretti

Asya tarafında, pay piyasalarında bu hafta Çin ve Hong Kong borsası negatif ayrışırken, dün silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe hayatını kaybetti.

ABD ile Çin arasında tarifelerin kaldırılabileceğine yönelik haber akışı ile Çin’in alt yapı harcamaları için 220 milyar dolarlık bir harcama paketi açıklamasına karşın, Çin’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları pay piyasalarını baskılamayı sürdürdü.

Japonya’da ise, eski Başbakan Abe’nin öldürülmesi pazar günü yapılacak parlamento üst kanadı seçimleri öncesi belirsizlikleri artırdı.

Hafta içinde bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya’da öncü endeks 101,4’e gerileyerek, beklentilerden fazla düştü. Çin’de ise hizmet sektörü PMI 54,5’le temmuz 2021’den bu yana en güçlü seviyesine çıkarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,24 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,95 değer kazanırken, Çin’de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,93 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

11 Temmuz ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Japonya’da ÜFE, perşembe Japonya’da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı ile cuma Çin’de büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

– Yurt içinde haftaya borsa iki gün açık olacak

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından negatif ayrışırken, gelecek hafta gözler perşembe günü açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrildi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.

Öte yandan, gelecek hafta Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Borsa İstanbul sadece çarşamba ve perşembe günü açık olacak.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,40 azalışla 2.434,02 puandan tamamlarken, dolar/TL yüzde 3,05 değer kazanarak 17,2733’e çıktı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.460 puanın direnç, 2.380 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde ayrıca, çarşamba günü işsizlik oranı takip edilecek.