Polonez İcra Kurulu Başkanı ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Boran Uzun, “Firmamız Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. AŞ olarak, Ürdünlü Siniora Food and Manufacturing PLC firması ile yaptığımız anlaşma sonucu iki marka olarak güçlerimizi birleştirme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Uzun, Polonez olarak son yıllarda yaptıkları Ar-Ge ve üretim yatırımlarıyla dikkati çeken başarılı çalışmalarının yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini bildirdi.

Sürdürülebilir büyüme adına, hem sektör hem de ülke ekonomisi için katma değer sağlayacak bir yatırım kararı aldıklarını kaydeden Uzun, “Ortaklık anlaşmamızın, gerekli resmi kurumların onaylarının ve diğer alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanmasını bekliyoruz. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze, çalışanlarımıza, yıllardır bizi takip eden ve varoluş sebebimiz olan değerli tüketicilerimize hayırlı olmasını dileriz.” değerlendirmesinde bulundu.

TRAKYA ETE ÜRDÜNLÜ ORTAK *

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Ürdünlü Siniora Food, Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et’te yüzde 77 oranında pay satın alıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et’ten alınacak hisselerin karşılığında yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak.

Polonez markasıyla şarküteri, endüstriyel gıda çözümleri ve restoran işletmeciliği yapan Trakya Et, son yıllarda sağlıklı beslenme üzerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.

POLONEZ HAKKINDA *

Polonez’in internet sitesinde firmanın tarihçesi özetle şöyle anlatılıyor:

Hikayemiz, Veysel ve Gürel Akkaş’ın 1950’lerde Ordu’dan İstanbul’a gelmeleri ile başlıyor. İki kardeş Ordu Ünye’den İstanbul’a geldiklerinde 4 adet şubeye ulaşan Abant Çiftliği’ni kurarak şarkütericiliğe başlamış oldular. Bu dönemde şarküteri ürünlerindeki eksikliği, Türk tüketicisinin damak tadına hitap eden ürünlerin azlığını fark ederek, üretim yapmaya karar verdiler. Böylelikle, 1986 yılında mağazacılıktan sanayiciliğe geçerek, işlenmiş et ürünleri alanında Türk tüketicisini kaliteli ve lezzetli ürünlerle buluşturmak amacıyla Polonez kuruldu.

Bugüne geldiğimizde, İstanbul Çatalca’da bulunan 5 bin metrekare kapalı alana ve 8 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip tesisimiz, Türkiye’nin alanında belli başlı tesislerinden sayılmaktadır. Polonez olarak 500’den fazla personelimizle, modern üretim tesisimizde, 100’den fazla ürün çeşidini tüketicilerimizin beğenisine sunmaktayız.