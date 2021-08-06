Bu yıl İngiltere’de de hizmet vermeye başlayan Getir Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’a sponsor oldu. Getir ile Tottenham Hotspur arasında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Getir, anlaşma ile Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” olacak. Anlaşma Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini de taşıyor.

Getir olarak İngiltere’de Tottenham’a sponsor olduk. https://t.co/OJL6q2aM2v — Nazım Salur (@NazimSalur) August 6, 2021

Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, “Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz” dedi.

Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline ise ilerleyen yıllarda Getir ile çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Kline, “Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa’da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız. Önümüzdeki yıllarda Getir ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz” diyor.