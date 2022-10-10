Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk cam sanayinin kurucusu ve global temsilcisi Şişecam, geniş küresel ayak izi ve hayata geçirdiği örnek uygulamalar ile öne çıkmaya devam ediyor.

Kapsayıcı, mükemmellik odaklı ve sürdürülebilir faaliyetlerinin bir çıktısı olarak aldığı ödüllere bir yenisini ekleyen Şişecam’ın yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, İtalya’nın önde gelen ekonomi yayın kuruluşlarından Le Fonti’nin ödül platformu Le Fonti Awards’ta Yılın En İyi Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırman, 6 Ekim’de Milano’da ödülünü aldığı törende yaptığı konuşmada, “Türk cam sanayinin kurucusu ve öncüsü olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ülkemizin üretim gücünü temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor, tüm paydaşlarımızı kapsayan kalkınma ve büyüme yaklaşımımız ile sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın küresel mükemmellik, inovasyon, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ve güçlü yönetişim becerileriyle örnek kurumlardan olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

“Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, bugün dünyada ana faaliyet alanlarında en büyük beş şirket arasında yer alan güçlü bir oyuncudur. Küresel mükemmellik stratejisiyle çıktığımız değer yaratan büyüme yolculuğumuzda 24 bin çalışanımız ve 45 tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ve büyümemizi ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olma hedefiyle sürdürüyor, bulunduğumuz her coğrafyada sürdürülebilir değer yaratıyoruz. Böylesi güçlü ve büyük bir yapıyı yönetirken mükemmelliği iş süreçlerimizin odağına almak, başarı için kaçınılmaz. Sağlıklı bir büyümenin ancak tüm ekosistemin gelişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olacağına inanıyor, bulunduğumuz her coğrafyada, çevreyi, toplumu ve yaşamı iyileştirmeye yönelik projeler hayata geçiriyoruz.”

Kırman, Şişecam’ın bugün krom, düzcam ve refraktör alanlarında üretim yaptığı İtalya’yı Batı Avrupa’ya açılan önemli bir kapı olarak gördüğünü ifade ederek, “İtalya’da 2005 yılında başlayan faaliyetlerimizi yeni yatırımlarla büyütüyor, ülkede 550 çalışanımıza istihdam sağlıyoruz. Bugün ülkede en büyük Türk yatırımcı konumundayız. Katma değerli ürünlerimizle, istihdamımızla, ihracatımızla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor, bu katkının yarattığı farkın takdir edilmesinin de mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında İtalya’dan Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla şahsıma takdim edilen yıldız nişanı ve şövalye unvanı benim için gurur vesilesi olmuştu. Le Fonti TV’den böylesi anlamlı bir ödül almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Şişecam’ın global başarı hikayesini yazarken İtalya ile güçlü iş birliklerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum.” açıklamasında bulundu.