Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın yorumları şöyle:

“Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virusun özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olan bir tip olmadığından emin oluncaya kadar yayılması önlenmelidir. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virustan daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virusun daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virusun yayılmamasına gayret edeceğiz.

Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.