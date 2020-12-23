Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Orhan Kural 28 Kasım’da hastaneye kaldırılmıştı. Kural, 9 Aralık’tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
PROF. DR. ORHAN KURAL KİMDİR? *
Orhan Kural’ın internet sitesinde biyoğrafisi ile ilgili özetle şu bilgiler yer alıyordu:
- 1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili idi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.
- 1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.
- 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi’n de Kömür Kimyası dalında “Doktor” unvanı aldı.
- Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü’ne devam etti.
- 1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Teknolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.
- 1982 yılında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde “Kömür Teknolojisi Seminerine” bir ay süre ile “danışman” olarak katıldı.
- 1989 Mayıs ayında İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.
- 2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.
- 2019 Eylül’de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018’de ise İstanbul Esenyurt Üniversi’nde öğretim görevlisi olarak katıldı.
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