Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Salı günü yaptığı açıklamada, yeni Rus yaptırımlarının Biden’ı değil, yanlışlıkla Joe Biden’ın rahmetli babasını hedef almış olabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Salı günü Biden, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve şimdiki Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere bir grup ABD’li politikacıya yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Biden’ın yasal adı Joseph Robinette Biden Jr.

Rus hükümetinin web sitesinde yayınlanan bir listede adını yazarken Jr. olan son eki atlandı.

Psaki, Biden’ın isminde Jr ekininin olduğuna vurgu yaparak, “Babasına yaptırım uygulamış olabilirler. Huzur içinde yatsın” dedi .

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Yaptırım uygulananlar arasında yer alan Psaki, “Hiçbirimiz Rusya’ya turistik geziler planlamıyoruz, hiçbirimizin erişemeyeceğimiz banka hesapları yok, bu yüzden yolumuza devam edeceğiz” diye ekledi.