Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda PTT’nin online alışveriş sistemi www.ePTTAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. Kısa bir süre önce alınan kararlarla koronavirüse karşı toplu halde bulunulan market, pazar gibi alanlarda maske zorunluluğu getirilmişti. PTT’nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Peki, maskeyi kimler alabilecek? Maske nasıl alınıyor?

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIM BAŞLIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, “https://maske.epttavm.com” adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

BAŞVURU İÇİN

ePTTAVM’nin internet sitesinde (https://maske.epttavm.com) ücretsiz maske uygulamasıyla ilgili şu bilgiler veriliyor:

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIYOR?

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN: maske.epttavm.com

KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?

Sitede vatandaşların her hafta içinde 5 adet bulunan 1 paket maske alma hakkının bulunduğu duyuruldu.

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?

Sitede ücretsiz maske uygulamasının kimleri kapsayacağı konusunda şu bilgi veriliyor: Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. TC kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

HANGİ MASKE GÖNDERİLECEK?

Sitede ürünle ilgili 3 katlı cerrahi maske olduğu bilgisi veriliyor.