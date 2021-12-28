PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, döviz kurlarında yaşanan düşüşün fiyatlara da yansıması gerektiğini belirterek, bu konuda tedarikçilerle görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Çevikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com’da 25 bin firma ve 25 milyondan fazla ürün bulunduğunu, yılın önemli ve özel günlerinde çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın son döneminin yasaklarla geçtiğini anımsatan Çevikoğlu, “Bu yılın sonunda böyle bir ortam artık kalmadı. Alışverişler, hediyeleşmeler daha aktif oluyor. Bunun etkisini artan talepten görüyoruz. Tedarikçilerimizin yılbaşına kadar 5 milyar liralık satış yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

10 TAM ALTIN ALANA, 1 ÇEYREK ALTIN

Yılbaşı dolayısıyla PttAVM olarak “Yılın Son Pazarı, Türkiye’nin Pazarı” adıyla yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Çevikoğlu, yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek kampanyada en fazla “10 tam altın alana 1 çeyrek altın bizden” ürününe talep olduğunu bildirdi.

Kampanya kapsamında birçok alanda yüzde 60’ları bulan indirimlerin olduğunu belirten Çevikoğlu, şunları kaydetti:

“Son dönemde döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara da yansıması gerekiyor. Bu amaçla e-ticarette indirim konusu, fiziksel mağazalara göre daha proaktif ilerliyor. Vatandaşın daha rahat alışveriş yapabilmesi için satıcılarla görüşmeler yapıyoruz. Tedarikçilerimizin çoğu bu konuda duyarlı. Piyasaların normalleşmeye başlaması her sektör gibi bizleri de olumlu etkileyecek. Tüm sektörlerde üreticiler, bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak.”

Çevikoğlu, düzenledikleri kampanyaları kullanarak fırsatçılık yapmak isteyenleri sürekli denetlediklerini ve fiyatı yükseltilip indirilen ürünlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu dönemin hem vatandaşlar hem de pazar yerinde faaliyette olan satıcılar için fırsat niteliğinde olduğunu ifade etti.