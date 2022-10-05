Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı bildirildi.

Kremlin Sarayı’nın internet sayfasından yayımlanan Putin’in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali’nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Kararnamede, bu santralin Rusya’nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

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