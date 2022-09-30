Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den konuya ilişkin, “İlhak edilen bölgelerin Rusya’nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz. açıklaması geldi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz. Ukrayna’dan çıkarılan tahıl Avrupalı ülkelerine gidiyor. Tahılın yüzde 5’i ancak dünyanın fakir olan ülkelerine gitti. Yine doğrudan kandırmaca.” dedi.

Putin, “Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar.” ifadelerini kullandı.

AB: İLHAKI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.

Putin, Ukrayna’nın 4 bölgesinin Rusya’ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.

Konsey açıklamasında, Rusya’nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya’nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna’ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna’nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya’nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna’ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya’nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya’nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır.” denildi.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’tan kınama

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bu düzmece referandumları şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Referandum sonuçlarının geçerli olmadığını belirten Osmani, bu sonuçların Kuzey Makedonya tarafından kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Osmani, toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme noktasında Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

Arnavutluk’un Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı da söz konusu referandumlarla ilgili yayınladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Arnavutluk, Rusya tarafından Ukrayna’da düzenlenen düzmece referandumları kınıyor ve önceden belirlenmiş sonuçları tanımayacak. Tehdit veya güç kullanımı sonucunda bir ülkenin topraklarının başka bir ülke tarafından ilhak edilmesi, BM Sözleşmesi ilkelerinin ve uluslararası hukukun ihlalidir.”

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.