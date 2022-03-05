Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlarla ilgili, “Bize uygulanan yaptırımlar Rusya’ya savaş ilan etmek gibidir” görüşünü dile getirdi.

Putin, Rus ordusunun önündeki tüm görevleri yerine getireceğini belirterek şöyle konuştu: Ordumuzun önündeki tüm görevleri yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Operasyonun tüm seyri bunu gösteriyor, operasyon plana uygun ilerliyor. Her şey Genelkurmay’ın planladığı gibi gidiyor. Yaptığımız ilk şey, tüm askeri altyapıyı yok etmek oldu. Tamamı değil, kısmen, ağırlıklı olarak silah, mühimmat depoları, hava araçları, hava savunma sistemleri imha edildi. Hava savunma sistemlerinin saptanması ve imha edilmesi zaman gerektiriyor. Bu çalışma neredeyse tamamlandı” dedi.

‘UÇUŞA YASAK BÖLGE UYGULANIRSA…’

Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin, ‘askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak’ değerlendirileceğini belirtti. Ukrayna hava sahasının kapatılmasının sadece Rusya ve Avrupa için sonuçları olmayacağını söyleyen Putin “Hava sahasının kapatma talebinin uygulanması yalnızca Avrupa için değil, tüm dünya için devasa ve felaket sonuçlarıyla ilişkili olacak. Karşı tarafta bir şeyler söyleyenlerin bunun farkında olduklarını düşünüyorum” dedi.

Kiev’in uzun süredir nükleer yetenekleri olduğunu söyleyen Putin, “Şimdi nükleer statüye sahip olmaktan bahsediyorlar. Yani, nükleer silah elde etmek. Biz bu tür şeyleri boş geçemeyiz. Üstelik bu sözüm ona Batı’nın Rusya’ya nasıl davrandığını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, “İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.