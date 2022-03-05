Rus şirketleri, “dost olmayan” ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kararname ile hükümeti, Rusya’ya karşı ‘dostça olmayan eylemlerde bulunan’ ülkelerin listesini hazırlamakla görevlendirdi. Rusya hükümetine söz konusu listeyi tamamlaması için iki gün süre verildi.

Rus basınına göre Putin bu kararname ile Rus şirketlerinin, ‘Rusya’ya karşı dostane davranmayan’ ülkelerdeki kredi sağlayıcılarına borçlarını ruble cinsinden ödemelerinin önünü açmış oldu.