Washington Post’un haberine göre bugün Rusya lideri Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında önceki görüşmelerden çok daha gergin bir görüşme gerçekleşti. Habere göre 90 dakikalık görüşme diplomatik bir ilerleme sağlamadı ve üst düzey bir Fransız yetkili, bunun Macron’u “en kötüsünün henüz gelmediğine” ve Putin’in tüm Ukrayna’nın kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğine ikna ettiğini söyledi.

AA’nın aktardığı habere göre de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in amacının “Ukrayna’nın tamamının kontrolünü” almak olduğunu belirtti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin ile 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Ukrayna’da “daha kötüsünün” yaşanacağını, Putin’in amacının “Ukrayna’nın tamamının kontrolünü” almak olduğunu ifade etti. Putin ise görüşmede, saldırıları “büyük kararlılıkla” sürdüreceğini ve “planlanan” şekilde ilerlediğini söyleyerek, Ukrayna’nın şartlarını reddetmesi halinde saldırıların daha ciddileşeceğini dile getirdi.

Görüşmede, Putin, bu savaşın “Nazizm’e” karşı olduğu tavrını yineledi. Fransız basınının Kremlin’in açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Putin görüşmede, Ukrayna’da “milliyetçilere” karşı saldırılarını “uzlaşmadan” sürdürme niyetini belirtti.

MACRON’UN SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Washinton Post’un haberine göre Putin, Macron’un Çarşamba akşamı yaptığı ve Putin’in Ukrayna’ya yönelik “acımasız saldırısını” kınadığı, “Putin savaşı seçti” dediği konuşmasına da tepki gösterdi. Putin, Macron’un o açıklamalara da katılmadığını söyledi. (Macron, dün akşamki konuşmasında Fransa’nın, Avrupa’nın ve NATO’nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ancak Putin’in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini belirtmişti. Moskova’nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu ifade eden Macron, bu savaşın “Nazizm’e karşı olmadığını” belirtmişti.)

ELYSEE’DEN BİR KAYNAĞA GÖRE PUTİN DEVAM EDECEK

Washington Post’un haberine göre ise üst düzey bir Fransız yetkili, Putin’in açıklamalarının “askeri operasyonu sürdürme ve sonuna kadar devam ettirme kararlılığını” yansıttığını söyledi.

CNN’in haberinde ise ismi verilmeyen bir Fransız yetkilinin “Bir tahminde bulunmadan, en kötüsünün henüz gelmediğini beklemeliyiz. (Fransız) cumhurbaşkanı dün de bunu söyledi. Putin’in bugün söylediklerinde bizi rahatlatacak hiçbir şey yok” dediği aktarıldı. Kaynağa göre Macron ayrıca Putin’den Ukrayna cumhurbaşkanına, ailesine, akrabalarına, devlet yetkililerine ve seçilmiş temsilcilere saygı duymasını istedi.

‘KENDİNE YALAN SÖYLÜYORSUN’

Bir Fransız kaynağa göre Putin, “Ukrayna’nın Nazilerden arındırılmasının” peşinde olduğuna dair sözlerini tekrarladı. Macron ise ‘Kendine yalan söylüyorsun” dedi. İddiaya göre Macron şunları söyledi: Ülkenize pahalıya mal olacak, ülkeniz çok uzun bir süre tecrit edilmiş, zayıflamış ve yaptırımlar altında kalacak.

KREMLİN GÖRÜŞME İÇİN NE SÖYLÜYOR?

Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Macron’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova’nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti.” ifadesi kullanıldı.

‘AŞIRI MİLLİYETÇİ MİLİTANLARLA TAVİZSİZ MÜCADELE’

Sputnik’in haberinde ise “Putin, Macron’un dünkü konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’da Nazizmle mücadele ettiğinin yalan olduğunu söylemesi de dahil mevkidaşının birçok tezini kabul etmediğini belirtti. Bu bağlamda neo-Nazilerin Kiev’in devlet politikasındaki ciddi rolüyle ilgili argümanlarını sunan Putin, “Rusya, Donbass’ın korunmasına yönelik özel askeri harekat sırasında, meskun mahallere askeri teçhizat konuşlandırarak ve sivil nüfusu canlı kalkan kullanarak savaş suçları işleyen Ukrayna’daki aşırı milliyetçi oluşumların militanlarıyla tavizsiz mücadeleyi sürdürme niyetinde” ifadelerini kullandı” denildi.

Kremlin açıklamasına göre Putin plana göre ilerlediğini söylediği özel harekat sırasında Rus askerlerin sivillerin canının korunması için mümkün olan her şeyi yaptığını, sadece askeri altyapının imha edilmesi için yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını kaydetti ve “Kiev’e ve Ukrayna’nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar, gerçekle bağdaşmıyor ve Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurları olarak kullanılıyor.” dedi.

‘UKRAYNA’NIN ASKERDEN ARINDIRILMASI ÖNCELİKLİ KOŞUL’

Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak “Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna’nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi.” bilgisi paylaşıldı.

‘MÜZAKERELERİ UZATARAK ZAMAN KAZANMA GİRİŞİMİ..’

Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini “ne olursa olsun” tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, “Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır.” dediği aktarıldı.