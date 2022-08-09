Böylece Grup, Türkiye’deki varlığını faaliyette ve yapım aşamasında olan 45’in üzerinde otele yükseltti. Radisson Blu Hotel, Kaş ve Radisson Hotel Antalya, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’daki ilk iki Radisson Otel Grubu oteli olma özelliği taşıyor.

Mavi sularıyla Turkuaz Sahil olarak bilinen Antalya, 600 km’lik sahil şeridi, tarihi yerleri ve Kleopatra, Konyaaltı, Lara, Kaputaş ve Patara gibi dünyaca ünlü plajlarıyla her yıl milyonlarca turist çeken bir bölge. Antalya’nın popüler bir sahil beldesi olan Kaş ise bozulmamış ekosistemi, antik kalıntıları, sahil restoranları ve begonvillerle kaplı Osmanlı tarzı balkonlu evleriyle Türkiye’nin önde gelen tüplü dalış destinasyonlarından biri.



Radisson Blu Hotel, Kaş Kaş Yarımadasının tepeleri arasında yer alacak, otelde toplam 50 oda ve suit bulunacak ve otel misafirlerine bazı suitlerde özel havuz imkanı sunacak Otelde ayrıca, yerel Türk mutfağı sunan restoran ve teras, lobi bar ve lounge, açık yüzme havuzu ve spa yer alacak. Radisson Blu Hotel, Kaş, ortak alanlarda Akdeniz mimarisinden ilham alan pastel renklerde bir sahil stiline ve otelin geri kalanında ise Radisson Blu özelliklerine imza atan rafine İskandinav tasarımına sahip olacak. Otel 2023 yılının Nisan ayında açılacak.

Antalya Havalimanı’na yakın konumuyla Radisson Hotel Antalya, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlere hitap edecek. Radisson Hotel, Antalya’da 158 oda, dört köşe süit, Café Bistro ve Rooftop restoranın yanı sıra kapalı ve açık yüzme havuzu, spa ve fitness merkezİ yer alacak. Otel ayrıca, ulusal ve uluslararası konferanslar için 1.450 m2’den büyük toplantı ve etkinlik alanı sunacak. Otelin 2024 yılında kapılarını açması hedefleniyor.



Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye, bu yıl bölgede büyüyen lider bir pazar oldu. Bugüne kadar 10’un üzerinde yeni imza anlaşması yaptik. Radisson Blu Hotel, Kaş ve Radisson Hotel Antalya ile varlığımızı daha da büyütmekten gurur duyuyoruz. Atılan bu yeni imzalar ile Türkiye’de, faaliyette ve yapim aşamasında olan otellerle birlikte 45’İn üzerİnde otele ulaştık. Bu bizi, gelecek yıl için taahhüt ettiğimiz 50 otel hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Resort olanakları, Radisson Otel Grubu için önemli bir büyüme önceliğidİr ve ülke genelinde bu yeni lokasyonların tanıtımıyla olanaklarımızı çeşitlendirmekten memnuniyet duyuyoruz.“



Her iki projenin de yatırımcısı İnkaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Sayın Mesut Karakaş ise şu ifadeleri kullandı: ” Türkiye’nin en cazip turistik yerlerinden olan Antalya ve Kaş, güvenli, aile dostu destinasyonlar olarak kabul ediliyor. Radisson Otel Grubu’yla çalışmaktan dolayi büyük bir heyecan ve memnunİyet duyuyoruz Grupla beraber imzaladığımız bu iki yeni projeyle bölgeye ve Antalya pazarına olan talebin daha da artmasını bekliyoruz.”