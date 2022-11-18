Bu yeni imzayla beraber, grubun Türkiye’deki büyümesi, 15’i yapım aşamasında olan ve önümüzdeki 24 ay içinde tamamı açılması beklenen 45’inde üzerinde otelle daha da hızlanıyor.

Anadolu’nun merkezinde yer alan Ankara, ticaret ve endüstri açısından önemli bir şehir olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye’nin başkenti. Ankara, çok sayıda tarihi mekân, müze ve eğlence parkıyla çeşitliliği en yüksek turistik şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ankara ayrıca, opera, bale, caz ve modern dansın da merkezi ve prestijli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına da ev sahipliği yapmakta.



Radisson Collection Hotel, Ankara, 204 oda ve süitin yanı sıra 110 m2’nin üzerinde dört başkanlık süiti ile lüks bir konaklama deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Otelde, rahat ve sıcak bir ortamda yerel ve uluslararası mutfaklardan yemekler sunan bir restoran ve bar yer alacak. 530 metrekare alana sahip balo salonu ve fuaye alanı ile konferanslar, toplantılar unutulmaz düğünler için özel etkinlikler için de tercih edilen bir nokta olacak. Radisson Collection Hotel, Ankara’da ayrıca, dinlenmek ve rahatlamak isteyen misafirleri için açık yüzme havuzlu bir spa ve fitness merkezi de bulunacak.

Afrika ve Türkiye İş Geliştirme Bölümü Başkanı Ramsay Rankoussi şu açıklamalarda bulundu: “Bu imza, Ankara’daki üçüncü otelini açmaya hazırlanan şirketimiz için önemli bir anı simgeliyor ve aynı zamanda Radisson Collection markamızın Türkiye’deki büyüme performansını da ortaya koyuyor. İlk olarak Bodrum’da ve kısa bir süre önce İstanbul’da ilk tesisimizin faaliyete girmesiyle beraber Ankara’da da açılacak olan üçüncü Radisson Collection otelimiz, marka açısından bir amiral gemi olmanın yanı sıra pazar liderlerinden biri olarak Türkiye’deki dönüşümümüzü de pekiştirmekte. İş ortaklarımızla çalışmaktan büyük bir heyecan ve memnuniyet duyuyor, bize duydukları güven ve ortaklıkları için teşekkür ediyoruz.”

Radisson Collection, benzersiz lokasyonlarda bulunan ve ikonik otellerden oluşan lüks bir yaşam tarzı koleksiyonu. Tüm Radisson Collection otelleri, bulunduğu lokasyonu yansıtan ve çağdaş yaşamın örneğini sunan özgün bir karaktere ve özel bir tasarıma sahip. Bu oteller yemek, fitness, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik alanlarında sıra dışı deneyimler sunar. Hem konuklar hem de yerel halk dikkate alınarak tasarlanan Radisson Collection otellerinin her biri, onları ziyaret eden misafirler tarafından tanımlanmakta.

Projenin yatırımcısı Sentinus İlaç San. Ve Tic. A.Ş. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özmen şunları söyledi: “Radisson Otel Grubu ile yaptığımız ortaklık çerçevesinde Ankara’daki ilk Radisson Collection’ı açacağımız için gurur duyuyoruz. Bölgeye talebin yüksek olduğunu görmekten mutluluk duyuyor ve yerel pazardaki artışın devam edeceğine inanıyoruz. Yakında misafirlerimizi lüks yaşam tarzı hizmetleriyle buluşturmak ve başkentteki yeni varış noktası olmak için sabırsızlanıyoruz.”

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