Rekabet Kurulu, bazı sektörlere ilişkin devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, SUEZ Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd’nin ortak kontrolünün Suez SA. aracılığıyla Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen özel fonlar ve Meridiam SAS tarafından devralınması işlemine izin verdi.

HL Net Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti’nin, Tasfiye Halinde Toll Global Forwarding Turkey Nakliyat AŞ’yi devralması işleminin izne tabi olmadığı yönünde karar alındı.

Olin Corporation ve Mitsui & Co, Ltd tarafından Blue Water Alliance unvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

La Financière Atalian SAS’nin kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, LP., ve Clayton, Dubilier&Rice Fund XI LP. ile ortak kontrol altında bulunan diğer şirketler tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

Emükellef Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün Turkish Private Equity Fund III tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Global Terminal Hizmetleri AŞ’nin ortak kontrolünün, SITMED FZCO aracılığıyla Solas International Terminals ve GTS INVESTMENTS BV. aracılığıyla Transpet Petrolcülük ve Enerji AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

ENI SpA’nın Cezayir doğal gazını Tunus sınırından İtalya’daki Sicilya Mazara del Vallo’ya ithal etmeye imkan tanıyan kıyı ve açık deniz boru hatlarının yönetimine ilişkin faaliyetleri üzerindeki kontrolün ENI SpA. ve SNAM SpA. tarafından ortak kontrol edilen NewCo tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Recytech SA’nın ortak kontrolünün Glencore International AG tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunca satışına ilişkin olarak teklif sahipleri TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ ve Matlı Yem Sanayi ve Ticaret AŞ’nin her biri açısından gerçekleştirilecek devralma işleminin her iki teklif sahibi açısından izin verilmesinde sakınca olmadığına karar verildi.

Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Mustafa Hakan Safi, Said Safi ve Faruk Safi tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Imerys SA’ya ait Yüksek Sıcaklık Çözümleri iş kolunun menkul kıymetlerinin tek kontrolünün, dolaylı kontrolü altındaki özel maksatlı şirket olan California Holding III Limited aracılığıyla nihai olarak Platinum Equity, LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

GfK SE’nin tek kontrolünün AI PAVE Dutchco I BV aracılığıyla Advent International Corporation tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Orica-Nitro Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün, hisselerinin bir kısmının halihazırda pay sahibi Asım Tosun tarafından devralınması suretiyle Tosun ailesi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.