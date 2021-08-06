Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
- Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Veritas Aktiengesellschaft ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün HDT Automotive Solutions LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi.
- Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bursa Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Global Chemplast L.P. aracılığı ile Vinmar Grubu tarafından devralınması işlemi Kurulca onaylandı.
- Kurul, Diana Food SAS’ın renklendirici işkolunun tek kontrolünün “Holdingselskabet af 18. September 20 ApS” aracılığı ile EQT IX tarafından devralınması işlemine de izin verdi.
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