Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit’in Erdemir’in devrine onay verdi. Erdemir, Kümaş Manyezit’i 340 milyon dolar bedelle devralmıştı.

Ereğli Demir Çelik (Erdemir) ve Gözde Girişim’den KAP’a yapılan açıklamada Kümaş Manyezit’in Erdemir’e devrine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda “Kümaş Manyezit hisselerinin devri, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından kamuoyuna açıklanan şartlarla gerçekleşecek” denildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda Erdemir’in Kümaş Manyezit’i 340 milyon dolara devralması yönünde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.