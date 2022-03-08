Renault, yeni Austral ile dizele alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor.

Mild Hybrid motor, yeni Austral’da sunulan hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla 140 bg olarak sunuluyor. Yeni Austral’daki 160 bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.