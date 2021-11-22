Çok kanallı B2B ticaret platformu Repzone, satış ekibi otomasyonu, perakende yönetimi, B2B e-ticaret ve rota takip gibi imkanların yanı sıra, Global POS Satış Veri Toplama özelliğiyle hizmetlerini sürdürüyor. Repzone Satış-Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Ayhan Sivri, Repzone’un canlı bir sistem olduğunu belirterek uygulamanın tüm sektörlerdeki şirketler için hiçbir bilgi teknolojisi (IT) altyapısına ve yatırımına ihtiyaç olmadan kullanılabileceğini söylüyor.

Repzone platformun hızlı tüketim, sektörüne etkilerini değerlendiren Repzone Satış-Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Ayhan Sivri konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Salgın döneminde Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) gibi birçok kritik sektör için ortaya koydukları çözümlerin fark yarattığını belirten Repzone Satış-Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Ayhan Sivri, uygulamayı kullanmak için firmaların hiçbir bilgi teknolojisi (IT) altyapısına ihtiyacı olmadığını ifade ederek Repzone’un güncel hizmetlerini şöyle anlatıyor:

“FMCG SEKTÖRÜNDE DE DESTEĞE HAZIRIZ’”

Repzone tüm sektörlerde rahatlıkla kullanılan bir platform. Ancak biz salgın döneminde önemini bir kez daha anladığımız hızlı tüketim ürünleri gibi birçok öne çıkan sektörde yapay zekâ teknolojisini kullanarak; saha satış otomasyonu, B2B e – ticaret, çoklu kanal ve global POS veri toplama gibi alanlarda verimliliği artıran hizmetler sunuyoruz. Bu sektörde hızlı ve nispeten düşük bir maliyetle satılan ürünler yer alıyor. Paketlenmiş yiyecekler, içecekler, kolay yiyecek, banyo malzemeleri, şekerler, kozmetikler, reçetesiz satılan ilaçlar, kuru ürünler ve diğer sarf malzemeleri gibi ev eşyaları örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte “Kartal Gözü” adını verdiğimiz sistemde; anında konum takibi, rota uyumluluğu, saha ekipleri için görev atama, saha ekipleri mesai uyumluluğu gibi süreçler takip edilebiliyor. Sevkiyat yönetimi uygulamasıyla da teslimat kamyonlarını, siparişlerin yüklenme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm sürecini Kartal Gözü uygulaması ile destekli takip gibi pek çok özellik bulunuyor. FMCG sektöründe hizmet veren Fortune 500 listesinde bulunan, müşterimiz olan iki şirket tarafından da 2020 yılında ‘’Best Practice” seçildik.

“REPZONE CANLI BİR SİSTEM”

Koronavirüs döneminde evden çalışma firmaları çok daha hızlı bir şekilde dijitalleşmeye sevk etti. Konferans ve toplantı gibi işler online ortama taşınırken sahadaki müşterilere hizmeti götürebilmek için B2B dijital platformların önemi de arttı. Firmaların şu an küçükten büyüğe B2B platformlarına olan ilgisi çok fazla. Fakat burada nasıl bir platforma ihtiyaç duyulduğu çok önemli. Sahada gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetlerle yatırım yapmayı düşündüğünüz platformun birbiriyle örtüşüp örtüşmediği konusunda çok iyi analizler yapmak gerekiyor. Firmalar bize ulaştıklarında öncelikle video-konferansla görüşüyoruz, Repzone platformu canlı bir sistem ve bulut teknolojisinden faydalanıyor. İlerleyen aşamada bizimle ilgilenen firmalara canlı olarak demo sistemimizi gösteriyoruz. Platformumuza dahil olmak için hiçbir bilgi teknolojisi (IT) veya server altyapısına gerek yok, ayrıca bu altyapılarla ilgili ek maliyetler de ortaya çıkmıyor. Sadece ürün ve müşteri arasındaki satış organizasyonuyla ilgili bilgiler bizim için yeterli. Bunlar bize ulaştığında 2-3 gün içinde sistem üzerinden o firmaya ait altyapı oluşturuluyor.

“İŞ ZEKASI PLATFORMLARI İLE RAPORLAR SUNUYORUZ”

Tüm satış sürecinin uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir platformumuz var. Amacımız satış nerede gerçekleşirse gerçekleşsin Repzone üzerinde takibin sağlanması. Tekil bir platformda tüm yapıyı sunarken en iyi pratikleri de uyguluyoruz. Burada Tesla örneğini verebiliriz, yazılımımıza yaptığımız her güncelleme büyün müşterilerimizin sistemlerinde de aynı şekilde güncellenerek kullanılıyor. Satış süreçlerini dijitalleştirmek isteyen firmalara en iyi pratiklerle destekli yapıyı daha ilk gün itibariyle veriyoruz. Böylece firmaların en iyi pratikleri görerek, kendi satış süreçlerinde de iyileştirme yapmalarına olanak sağlıyoruz. Çok büyük veri üzerinde iş zekâsı platformları ile raporlar sunuyoruz. Gerçekleşmeleri yansıtan bu raporlar ile müşterilerimiz hızlı analiz ve aksiyon alabiliyorlar. Ürün, müşteri, temsilci bazında geçmişe dönük kaliteli veriye sahip olmamız, bu noktada yapay zekâ ile nokta bazlı sipariş önerisi oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bir noktanın geçmiş satışına bakarak o noktaya sipariş önermek sahada verimliliği belli bir mertebede artırıyor. Burada noktanın özelliklerine göre, benzeşen diğer noktaların satışlarını da dikkate alarak sipariş önerisinde bulunmak ise daha da geniş bir perspektif sunabiliyor. Biz bu noktada partner şirketimizle beraber ikinci alanda yapay zekâ ile öneriler sunabiliyoruz. Örneğin Levent’te bir marketi ziyaret eden satış temsilcisine, Levent’teki diğer market satışlarına ve Türkiye’deki tüm marketlerin genel olarak sattığı ürünlere göre sipariş önerisinde bulunabiliyoruz. Bu sayede o markette hiç satılmamış potansiyel bir ürünün satışını tetikleyebiliyoruz.