Yükseklik bakımından Türkiye’de birinci, dünyada 5’inci sırada yer alan Yusufeli Barajı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Togg’u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı’nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı’na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada ise kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır.” dedi.

Erdoğan, “Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yusufeli Barajı’nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Togg’u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı’nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı’na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.” dedi.

“Alçak saldırıya terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.”

Karkamış’taki terör saldırısıyla ilgili Erdoğan, “4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Türkiye’yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz.”

Erdoğan, “Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA’mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız.” dedi.