Forbes’a göre Lebron James resmen bir dolar milyarderi oldu. Bu durum James’i bu rakama ulaşan ilk aktif NBA oyuncusu ve emekli basketbol yıldızı Michael Jordan’la birlikte milyarder statüsüne ulaşan ikinci NBA oyuncusu yapıyor.

CNBC’nin aktardığı habere göre Los Angeles Lakers forveti James, geçen yıl hem sahada hem saha dışında 121 milyon dolar kazanarak NBA’in en çok kazanan oyuncusu oldu. James, aynı zamanda Forbes’in 2022′nin En Çok Kazanan 10 Sporcusu listesinde, bir numarada yer alan Lionel Messi’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

James, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers’tan 387 milyon dolar kazandı. Ömür boyu Nike sponsorluğu, Blaze pizza franchise’ları ve bir video prodüksiyon şirketi gibi diğer girişimlerden toplamda 900 milyon dolar daha kazandı. Elde ettiği gelirler vergi öncesi kazancını 1,2 milyar doların üzerine çıkarıyor.

CNBC ise Lebron James’in annesinin, evlerini geçindirmek için mücadele ederken oldukça zor bir çocukluk geçirdiği anımsatıyor.

Çünkü Lebron James, 30 Aralık 1984’te Ohio’da dünyaya geldiğinde annesi sadece 16 yaşındaki Gloria James’ti. Biyolojik babası Anthony McClelland hiç yanlarında olmadı. James, bu nedenle 2014’teki bir paylaşımında, “Seni tanımıyorum, kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama bugün olduğum kişi haline gelmemde bunun payı büyük. Senin ortalıkta olmamanı hep bir motivasyon olarak kullandım” demişti. Çocukluğu da hep geçinme zorlukları ve sürekli bir yerden bir yerlere taşınmalarla geçti.

Haberde, “James, sahip olduğu az miktarda parayla, amcalarından aldığı bir para dersi sayesinde her zaman bir miktar para ayırmayı başardı” yorumu var.

Çünkü, James bir röportajında şunları söylemişti: “Amcalarım bana her zaman bir şeyi öğretti. Bana nasıl tasarruf hesabına sahip olunacağını öğrettiler. Bana bir dolar verirlerdi ve ‘Dinle yeğenim, git 35 sentini harca, 65 sentini al’ derlerdi. Ya da bana iki dolar verseler, ‘Haydi bir dolar harca, ama diğer doları sakla’ derlerdi.”