Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı'nın ağustos ayında açıklayacağı proje ile 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi...Daha fazla oku
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda...
Ukrayna’nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya’ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi. Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson’daki sözde yönetimin temsilcisi...
Independent'in haberine İskoçya’nın en ücra adalarından birinde, 10’dan az sayıda öğrenciye sahip bir ilkokul "tutkulu" bir müdür arıyor. Tam zamanlı pozisyon, başvurusu kabul...
Hong Kong, 2020 ve 2021'de sakinlerini kaybetti, ancak bu yılın, kalıcı olarak ayrılan insan sayısı açısından her iki yılı da...
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