12 \u015eubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan y\u00f6netmelik, genelge ve tebli\u011fler \u015f\u00f6yle...\u00a0 Y\u00dcR\u00dcTME VE \u0130DARE B\u00d6L\u00dcM\u00dc H\u00c2K\u0130MLER VE SAVCILAR KURULU KARARI \u2013\u2013 H\u00e2kimler ve Savc\u0131lar Kurulu Genel Kurulunun 10\/02\/2022 Tarihli ve 2022\/76 Say\u0131l\u0131 Karar\u0131 Y\u00d6NETMEL\u0130KLER \u2013\u2013 Yap\u0131 Denetimi Uygulama Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Numara Ta\u015f\u0131nabilirli\u011fi Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi Mekatronik Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Y\u00f6netmeli\u011fi TEBL\u0130\u011e \u2013\u2013 Yap\u0131 Sahipleri ile Yap\u0131 Denetimi Hizmet S\u00f6zle\u015fmesi \u0130mzalayacak Yap\u0131 Denetim Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n Elektronik Ortamda Belirlenmesine \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslara Dair Tebli\u011fde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Tebli\u011f KURUL KARARLARI \u2013\u2013 Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurulunun 10\/02\/2022 Tarihli ve 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784 ve 10785 Say\u0131l\u0131 Kararlar\u0131 \u0130L\u00c2N B\u00d6L\u00dcM\u00dc a - Yarg\u0131 \u0130l\u00e2nlar\u0131 b - Art\u0131rma, Eksiltme ve \u0130hale \u0130l\u00e2nlar\u0131 c - \u00c7e\u015fitli \u0130l\u00e2nlar \u2013 T.C. Merkez Bankas\u0131nca Belirlenen D\u00f6viz Kurlar\u0131 ve Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetlerinin G\u00fcnl\u00fck De\u011ferleri
Bir cevap yazın