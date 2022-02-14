14 \u015eubat 2022 tarihli Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan y\u00f6netmelik, genelge ve tebli\u011fler \u015f\u00f6yle\u2026\u00a0 YASAMA B\u00d6L\u00dcM\u00dc KANUNLAR 7354 \u00d6\u011fretmenlik Meslek Kanunu 7355 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aras\u0131nda M\u00fcttefiklik \u0130li\u015fkileri Hakk\u0131nda \u015eu\u015fa Beyannamesinin Onaylanmas\u0131n\u0131n Uygun Bulundu\u011funa Dair Kanun Y\u00dcR\u00dcTME VE \u0130DARE B\u00d6L\u00dcM\u00dc M\u0130LLETLERARASI ANDLA\u015eMALAR \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti H\u00fck\u00fcmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Aras\u0131nda Sa\u011fl\u0131k Alan\u0131nda \u0130\u015fbirli\u011fine Dair Anla\u015fman\u0131n Onaylanmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5190) \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Yetkili Makam\u0131 ve Amerika Birle\u015fik Devletleri Yetkili Makam\u0131 Aras\u0131nda \u00dclke Bazl\u0131 Raporlar\u0131n De\u011fi\u015fimine \u0130li\u015fkin Anla\u015fman\u0131n Onaylanmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5191) \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti H\u00fck\u00fcmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Aras\u0131nda Yap\u0131 \u0130\u015fleri Alan\u0131nda Mutabakat Zapt\u0131n\u0131n \u0130li\u015fik Notalarla Birlikte Onaylanmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5192) CUMHURBA\u015eKANI KARARLARI \u2013\u2013 193 Say\u0131l\u0131 Gelir Vergisi Kanununun Ge\u00e7ici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlar\u0131 Hakk\u0131ndaki 24\/12\/2021 Tarihli ve 4970 Say\u0131l\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Karar\u0131 ile 30\/12\/2021 Tarihli ve 5046 Say\u0131l\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Karar\u0131nda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5193) \u2013\u2013 Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Ta\u015fra Te\u015fkilat\u0131nda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5194) \u2013\u2013 Kamu Kurum ve Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n Yurtd\u0131\u015f\u0131 Te\u015fkilat\u0131n\u0131 Olu\u015fturan Birimlerin Nitelik, Kuruldu\u011fu \u015eehir ve \u00dclke, G\u00f6rev Alan\u0131, Akredite Edildi\u011fi \u00dclkeler ve Ba\u011fl\u0131 Bulundu\u011fu Misyonlar Hakk\u0131ndaki 13\/4\/1999 Tarihli ve 99\/12770 Say\u0131l\u0131 Bakanlar Kurulu Karar\u0131nda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5195) \u2013\u2013 Band\u0131rma-Bursa-Yeni\u015fehir-Osmaneli Y\u00fcksek Standartl\u0131 Demiryolu Projesi Kapsam\u0131nda \u0130htiya\u00e7 Duyulan Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar ile Muhdesat\u0131n, Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131 (Altyap\u0131 Yat\u0131r\u0131mlar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc) Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5196) \u2013\u2013 Sivas \u0130li, Kangal \u0130l\u00e7esi, Kalk\u0131m K\u00f6y\u00fc S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Ger\u00e7ekle\u015ftirilecek Kalk\u0131m Bal\u0131kl\u0131 K\u00f6y\u00fc Projesi Kapsam\u0131nda Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n, Sivas \u0130l \u00d6zel \u0130daresi Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5197) \u2013\u2013 380 kV S\u00fctl\u00fcce-3-\u00c7orlu 380 Enerji \u0130letim Hatt\u0131 Projesi Kapsam\u0131nda Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n, T\u00fcrkiye Elektrik \u0130letim Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5198) CUMHURBA\u015eKANLI\u011eINA VEK\u00c2LET ETME \u0130\u015eLEM\u0130 \u2013\u2013 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat OKTAY\u2019\u0131n Vek\u00e2let Etmesine Dair Tezkere Y\u00d6NETMEL\u0130KLER \u2013\u2013 Adana Bilim ve Teknoloji \u00dcniversitesi \u00d6n Lisans ve Lisans E\u011fitim-\u00d6\u011fretim Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Kafkas \u00dcniversitesi Kariyer Geli\u015ftirme Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00dcniversitesi \u00d6nlisans ve Lisans E\u011fitim-\u00d6\u011fretim ve S\u0131nav Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u0130L\u00c2N B\u00d6L\u00dcM\u00dc a - Art\u0131rma, Eksiltme ve \u0130hale \u0130l\u00e2nlar\u0131 b - \u00c7e\u015fitli \u0130l\u00e2nlar \u2013 T.C. Merkez Bankas\u0131nca Belirlenen Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetlerinin G\u00fcnl\u00fck De\u011ferleri
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